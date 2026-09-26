Nhiều SUV cỡ nhỏ đồng loạt giảm giá, có mẫu giảm hơn 300 triệu đồng

Thị trường ô tô tháng 9/2026 tiếp tục chứng kiến hàng loạt chương trình ưu đãi dành cho nhóm SUV và crossover đô thị. Nhiều mẫu xe được hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc giảm giá trực tiếp từ hàng chục cho tới cả trăm triệu đồng.

Trong tháng 9 này, các hãng xe đồng loạt gia tăng ưu đãi, giảm giá bán trong bối cảnh cạnh tranh ở phân khúc xe gầm cao đô thị ngày càng quyết liệt.

Đáng chú ý, Toyota lần đầu triển khai chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ cho Corolla Cross trong năm nay. Cụ thể, cả hai phiên bản Corolla Cross đều được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, với giá trị khoảng 41-43,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Mức giảm thực tế sẽ còn phụ thuộc vào chính sách áp dụng tại từng đại lý. Nhưng nếu được trừ toàn bộ khoản hỗ trợ vào giá bán, giá của Corolla Cross sẽ được đưa xuống còn khoảng 779-826,5 triệu đồng.

Dòng Corolla Cross ít khi có tên trong danh mục ưu đãi của hãng.

Trong khi đó, Yaris Cross HEV được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, giá trị tối đa khoảng 74 triệu đồng. Phiên bản sử dụng động cơ xăng được áp dụng mức hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng.

Ở cùng phân khúc với Yaris Cross, Mitsubishi tiếp tục áp dụng chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho toàn bộ các phiên bản Xforce trong tháng 9.

Xforce GLX có giá niêm yết 605 triệu đồng, được hỗ trợ khoảng 60 triệu đồng. Phiên bản Luxury giá 665 triệu đồng nhận mức hỗ trợ khoảng 66 triệu đồng, trong khi bản Ultimate có giá 720 triệu đồng được hỗ trợ khoảng 72 triệu đồng.

Yaris Cross và Xforce là đối thủ trực tiếp ở phân khúc SUV cỡ B.

Trong khi đó, Honda hiện áp dụng mức giảm trực tiếp 50 triệu đồng cho cả hai phiên bản G và L của HR-V. Sau khi trừ ưu đãi tiền mặt, HR-V G có giá khoảng 619 triệu đồng, trong khi bản L còn khoảng 700 triệu đồng.

Mazda tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi cho CX-30 và CX-3 trong tháng 9/2026. CX-30 được giảm tối đa 47 triệu đồng, đưa giá bán sau ưu đãi xuống từ khoảng 652 triệu đồng. Trong khi đó, CX-3 được giảm tối đa 35 triệu đồng, với giá sau ưu đãi từ khoảng 499 triệu đồng.

Giảm sâu nhất nhóm xe Nhật là Subaru Crosstrek. Cụ thể, Subaru Việt Nam đang ưu đãi cho các xe Crosstrek sản xuất năm 2025 (VIN 2025), với mức giảm 209-269 triệu đồng. Hãng đồng thời bổ sung chương trình khuyến mại cho các xe VIN 2024 còn tồn kho, với mức giảm 289-329 triệu đồng tùy phiên bản.

Subaru Crosstrek dù được giảm tối đa hơn 300 triệu đồng nhưng giá vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung của phân khúc.

Đây là lần đầu Subaru Crosstrek được áp dụng mức giảm hơn 300 triệu đồng kể từ khi mẫu SUV này ra mắt Việt Nam vào cuối tháng 10/2024. Theo đó, phiên bản thuần xăng có giá sau ưu đãi còn 809 triệu đồng, trong khi bản mild-hybrid (e-Boxer) giảm từ 1,268 tỷ đồng xuống còn 939 triệu đồng.

Ở nhóm xe Hàn Quốc, Hyundai Creta tiếp tục được áp dụng chương trình ưu đãi trong tháng 9, với tổng giá trị có thể lên tới 79 triệu đồng. Mức giảm cụ thể có thể khác nhau tùy phiên bản và chính sách của từng đại lý.

Trong nhóm xe Trung Quốc, Jaecoo J5 Premium có giá niêm yết 599 triệu đồng, đi kèm ưu đãi trị giá 100 triệu đồng, đưa giá bán sau ưu đãi xuống còn 499 triệu đồng.

Các phiên bản hybrid cũng được áp dụng chính sách riêng. J5 SHS-H Premium có giá niêm yết 669 triệu đồng, giá sau ưu đãi còn 599 triệu đồng. J5 SHS-H Flagship từ mức niêm yết 749 triệu đồng được giảm xuống còn 669 triệu đồng. Trong khi đó, bản thuần điện J5 BEV Flagship có giá niêm yết 749 triệu đồng, đi kèm ưu đãi 150 triệu đồng, đưa giá bán sau ưu đãi xuống 599 triệu đồng.

Omoda C5 và Omoda C5 SHS-H cũng đang được hưởng ưu đãi trong tháng 9. Phiên bản C5 SHS-H Premium có giá niêm yết 669 triệu đồng, sau ưu đãi còn 619 triệu đồng. Bản C5 SHS-H Flagship có giá niêm yết 749 triệu đồng, được giảm 80 triệu đồng đưa giá bán xuống còn 669 triệu đồng.

MG ZS là một trong những mẫu xe có mức giảm đáng chú ý nhất trong tháng 9, tuy nhiên chương trình chủ yếu áp dụng cho các xe VIN 2025 còn tồn kho.

Mẫu xe MG ZS đang được một số đại lý 'xả kho' để chuẩn bị đón bản mới ra mắt.

Theo ghi nhận tại một số đại lý, MG ZS STD có giá niêm yết 518 triệu đồng, được giảm trực tiếp khoảng 140 triệu đồng, còn khoảng 378 triệu đồng. Bản ZS Lux có giá niêm yết 588 triệu đồng, được giảm tới 150 triệu đồng, đưa giá bán xuống khoảng 438 triệu đồng.

Do chính sách trên áp dụng cho xe VIN 2025 với số lượng giới hạn, mức giá từ 378 triệu đồng không phải giá bán chung của MG ZS trên toàn thị trường. Chính sách ưu đãi có thể thay đổi tùy theo lượng xe tồn kho tại đại lý.

Về phía người tiêu dùng, thời điểm hiện tại được đánh giá là thuận lợi để sắm ô tô với mức chi phí tiết kiệm hơn nhờ các chương trình khuyến mãi từ hãng và đại lý, đặc biệt là các xe SUV cỡ nhỏ (B/B+).

Dẫu vậy, người dùng cũng cần lưu ý rằng dù có chương trình ưu đãi từ hãng nhưng mức giảm cụ thể có thể khác nhau tùy từng đại lý. Ngoài ra, các mẫu mã giảm giá sâu chủ yếu là xe số VIN cũ, số lượng và màu sắc bị hạn chế nên cần cân nhắc kỹ.