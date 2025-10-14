Nhiều sản phẩm công ty Shark Bình quen thuộc người dùng mà ít ai biết

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trong giai đoạn từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, ông Bình bị cáo buộc đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng cá nhân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, công bố sẽ đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm vào các dự án công nghệ số. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định, một số dự án liên quan, trong đó có AntEx, thực chất chưa được thẩm tra và đã xảy ra tình trạng thao túng giao dịch sản phẩm tiền ảo nhằm rút tiền khỏi dự án.

Ông Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan Công an. (Nguồn: Thông tin Chính phủ)

Ông Bình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền số AntEx; tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, song sự kiện này khiến dư luận chú ý đặc biệt đến NextTech Group - tập đoàn được Shark Bình sáng lập và điều hành hơn 20 năm qua, với hệ sinh thái trải rộng nhiều lĩnh vực công nghệ.

Điều đáng nói, nhiều sản phẩm, ứng dụng mà người Việt vẫn sử dụng mỗi ngày - từ ví điện tử, đặt xe, giao hàng, đến nền tảng tuyển dụng, học trực tuyến - lại thuộc hoặc từng nằm trong hệ sinh thái NextTech, nhưng ít ai biết đến mối liên hệ này.

Từ PeaceSoft đến “đế chế” NextTech

Hành trình của Shark Bình bắt đầu năm 2001, khi ông còn là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Không vốn, không nhân viên, không trụ sở - nhưng với niềm đam mê công nghệ, ông thành lập Công ty Giải pháp phần mềm PeaceSoft, chuyên phát triển phần mềm và giải pháp IT cho doanh nghiệp.

Bước ngoặt đến khi PeaceSoft nhận được vốn đầu tư từ IDG Ventures, trở thành đối tác chính thức của eBay tại Việt Nam, mở ra thời kỳ khởi nguyên của thương mại điện tử Việt.

Đến năm 2016, ông Bình tái cấu trúc toàn bộ để hình thành NextTech Group - tập đoàn công nghệ với mục tiêu mở rộng quy mô khu vực và đa dạng lĩnh vực hoạt động. Hiện nay, NextTech có hơn 1.000 nhân viên, hoạt động tại 7 quốc gia gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Trung Quốc.

Những sản phẩm “quen mặt” với người dùng Việt

Trải qua hơn hai thập kỷ, NextTech đã cho ra đời hoặc đầu tư vào hàng loạt nền tảng công nghệ mà người Việt sử dụng thường xuyên.

1. Công nghệ tài chính - Fintech

- Ngân Lượng: Ví điện tử tiên phong, được ví như “PayPal của Việt Nam”.

- Vimo, AlePay, mPOS: Các nền tảng thanh toán giúp hàng chục nghìn cửa hàng, doanh nghiệp nhỏ thực hiện giao dịch không tiền mặt.

- TienNgay.vn: Ứng dụng tài chính số hỗ trợ vay tiêu dùng nhanh.

2. Thương mại điện tử và quản lý bán hàng

- PushSale: Nền tảng quản lý bán hàng online phổ biến trên Facebook, TikTok.

- Misell, Cuccu, Coolmate: Các startup trong mảng thương mại số và thời trang trực tuyến.

- TopCV: Nền tảng tạo CV và tuyển dụng được hàng triệu người dùng; từng nhận vốn từ NextTech nhưng hiện hoạt động độc lập.

3. Giao nhận - Hậu cần (E-Logistics)

- Boxme: Nền tảng kho vận xuyên biên giới cho các shop online.

- HeyU: Ứng dụng giao hàng nội thành, từng được gọi là “Grab của Việt Nam”.

- FastGo: Startup gọi xe nội địa đầu tiên từng vươn ra thị trường Myanmar.

4. Giáo dục và truyền thông

- Schola: Nền tảng học trực tuyến.

- Tick.com: Mạng xã hội chia sẻ video ngắn do NextTech đầu tư phát triển.