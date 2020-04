Nhiều nước kiểm đếm sót hàng ngàn ca tử vong do Covid-19?

Theo tờ New York Times, số người đã chết ở các quốc gia này trong 1 tháng trước nhiều hơn số người chết trong cùng kỳ những năm trước. Tổng số ca tử vong nói trên bao gồm các trường hợp do Covid-19 cũng như các nguyên nhân khác, có thể gồm cả những người không thể điều trị khi bệnh viện trở nên quá tải.

Tờ New York Times đã ước tính số ca tử vong cao do dịch bệnh tại mỗi quốc gia bằng cách so sánh số người chết vì tất cả nguyên nhân trong năm nay so với số người chết trung bình trong cùng kỳ vào những năm trước đó.

Tại thủ đô Paris - Pháp, số ca tử vong gấp hơn hai lần mức bình thường được ghi nhận mỗi ngày, nhiều hơn so với đỉnh điểm của một mùa cúm tồi tệ. Tại TP New York-Mỹ, con số này gấp 4 lần số ca chết trung bình. Dữ liệu về tỉ lệ tử vong trong đại dịch là không hoàn hảo. Sự chênh lệch giữa số ca tử vong chính thức được công bố và tổng số ca tử vong tăng cao phản ánh khả năng xét nghiệm còn hạn chế đối với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2). Hiện có hơn 170.000 người tử vong trên toàn cầu do Covid-19 được ghi nhận.

Ông Tim Riffe, một nhà nhân khẩu học tại Viện nghiên cứu nhân khẩu học Max Planck ở Đức, cho biết: "Bất kỳ số ca tử vong nào được báo cáo trong một ngày nhất định đều là thống kê thấp. Ở rất nhiều nơi, đại dịch diễn ra đủ lâu đến nỗi khai tử muộn, điều này cho thấy toàn cảnh về số ca tử vong. Sự khác biệt rõ ràng ở các quốc gia chậm thừa nhận quy mô của dịch bệnh.

Ở nhiều nước châu Âu, dữ liệu gần đây cho thấy số người chết cao hơn mức bình thường từ 20% đến 30%. Điều đó có nghĩa là hàng chục ngàn người đã qua đời.

Theo các nhà nhân khẩu học, điều bất thường là dữ liệu về tỉ lệ tử vong được công bố nhanh chóng nhưng nhiều quốc gia cũng đang nỗ lực cung cấp thông tin toàn diện và kịp thời hơn vì tính khẩn cấp của dịch bệnh.

Trong khi đó, ông Robert Redfield, giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ hai nếu tấn công nước Mỹ vào mùa đông có thể còn tồi tệ hơn lần đầu vì đến cùng lúc với cúm mùa.

Ông Redfiled cho rằng khi dịch Covid-19 hiện tại có xu hướng giảm với bằng chứng là số ca nhập viện giảm cùng các chỉ số khác, các nhà chức trách Mỹ cần phải chuẩn bị cho sự bùng phát trở lại của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong những tháng tới.

Ngay cả khi lệnh phong tỏa dần được nới lỏng, ông Redfield cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì giãn cách xã hội cùng những biện pháp khác.

Chuyên gia này cũng nói thêm rằng các quan chức y tế Mỹ cần phải mở rộng hệ thống xét nghiệm để xác định người nhiễm và khoanh vùng các ca tiếp xúc gần để hạn chế sự lây lan dịch bệnh.