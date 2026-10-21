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Nhiều nơi sắp xuất hiện mưa to

Duy Anh
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Do tác động của đợt không khí lạnh yếu, đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trong khi đó, khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ sẽ có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/10), không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông đến đông nam khiến khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm 1-2 độ C.

Do mưa không lớn và phạm vi ảnh hưởng không rộng, nền nhiệt tại các khu vực này chỉ giảm nhẹ khoảng 1-2 độ C trong hai ngày 21-22/10. Sau đó, mưa giảm, nhiệt độ tăng dần trong những ngày cuối tuần.

Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiều nơi sắp xuất hiện mưa to - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Ảnh: Như Hoàn).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/10

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

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