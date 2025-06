Nhiều nơi sắp mưa to đến rất to, kéo dài nhiều ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (11/6), khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to cục bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên từ chiều nay đến ngày 13/6, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, có nơi trên 450 mm; khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Từ ngày 14/6 mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Hoàn lưu bão số 1 lệch hẳn vào đất liền nước ta gây ra một đợt mưa lớn (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/6

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 25-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-26 độ.

Nam Bộ đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.