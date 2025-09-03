HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nhiều nơi sắp mưa to đến rất to

Duy Anh |

Dự báo, từ đêm nay đến ngày mai, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ sẽ có mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (3/9), khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiều nơi sắp mưa to đến rất to - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Dự báo, trong đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Còn tại Bắc Bộ, mưa chỉ xuất hiện cục bộ ở vài nơi, nhiệt độ tăng, xuất hiện nắng nóng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 và ngày 4/9

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Nam tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng miền Đông đêm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

