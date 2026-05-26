Nhiều nơi ở Hà Nội mất điện giữa nắng nóng đỉnh điểm, EVN nói gì?

Sáng 26/5, thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, cán bộ EVN Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng điện của người dân quá lớn, tăng cao đột biến khiến một số nơi quá tải, gây mất điện gián đoạn tạm thời.

Nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ cao đã làm cho nhu cầu sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị điện để làm mát của khách hàng gia tăng. Bên cạnh đó, nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao cả ngày dài, chính vì vậy vào những khung giờ cao điểm của hệ thống điện vẫn tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ.

Nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ cao khiến nhiều trạm biến áp điện ở Hà Nội bị quá tải cục bộ. (Ảnh minh họa)

“EVNHANOI không cắt điện bất cứ khu vực nào. Tuy nhiên, qua 3 ngày nắng nóng cao điểm, một số nơi đã xảy ra hiện tượng quá tải cục bộ do người dân sử dụng nhiều thiết bị làm mát và gây mất điện gián đoạn trong thời gian ngắn.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, EVNHANOI đã cử cán bộ kỹ thuật đến xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. Dự báo trong 3-5 ngày tới, thời tiết còn nắng nóng, một số nơi có thể tiếp tục xảy ra sự cố và mất điện tạm thời. Tuy nhiên, đây không phải là cắt điện luân phiên mà chỉ là sự cố quá tải.

Chúng tôi đã cử cán bộ trực 24/24 để sẵn sàng đến các địa điểm xảy ra sự cố, xử lý kịp thời. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khuyến cáo người dân nên sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, khoa học để hạn chế thấp nhất hiện tượng quá tải, gây mất điện giữa cao điểm nắng nóng”, vị này nói.

Theo báo cáo của EVNHANOI, trong những ngày nắng nóng kéo dài vừa qua, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô liên tục tăng cao, gây áp lực lớn lên hệ thống vận hành điện. Theo ghi nhận, công suất đỉnh (Pmax) được thiết lập lúc 21h30 ngày 25/5 là 6.203 MW - cao nhất lịch sử - và tăng 3,4% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992 MW). Sản lượng điện năng tiêu thụ ngày 25/5 cũng đạt 125,87 triệu kWh, tăng 2,4% so với công suất đỉnh năm 2025 (122,84 triệu kWh). Các chỉ số đều thiết lập mốc kỷ lục mới chưa từng có.

Trước đó, trong 2 ngày cuối tuần 23 và 24/5, mặc dù nhiều cơ quan, công sở và trường học nghỉ hoạt động nhưng Thủ đô Hà Nội vẫn ghi nhận mức tiêu thụ điện tăng cao do thời tiết nắng nóng gay gắt. Nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt mát và các thiết bị làm lạnh trong sinh hoạt gia đình, dịch vụ và kinh doanh tăng mạnh đã khiến phụ tải điện toàn thành phố tiếp tục duy trì ở mức cao.

Sản lượng điện tiêu thụ ở Hà Nội lập kỷ lục mới tối qua 25/5. (Nguồn: EVNHANOI)

Trong 5 ngày từ 20/5 - 24/5, sản lượng điện trên toàn địa bàn Hà Nội đạt hơn 509 triệu kWh, tăng 21,62% so với cùng kỳ năm 2025 (đạt hơn 419 triệu kWh). Trong đó, mức đỉnh ghi nhận vào ngày 24/5 đạt xấp xỉ 109,9 triệu kWh, cao nhất từ đầu năm đến nay. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt, làm mát, dịch vụ và thương mại trong điều kiện nắng nóng đang tăng rất mạnh.

Đỉnh phụ tải năm 2025 rơi vào tháng 8 thì năm nay sản lượng điện tiêu thụ đã tăng mạnh ngay từ đầu mùa nắng nóng, cho thấy áp lực lên hệ thống điện có thể đến sớm hơn, kéo dài hơn và khó dự báo hơn nếu thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan trong thời gian tới.

Nếu nắng nóng kéo dài và bước vào các ngày làm việc với nhu cầu sử dụng điều hòa tiếp tục gia tăng, phụ tải điện toàn thành phố hoàn toàn có thể tiếp tục tiến sát hoặc vượt các mốc cao trước đây. Trước dự báo thời tiết nắng nóng kéo dài trong thời gian tới, nhu cầu sử dụng điện tại Thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao.

Nhằm lan tỏa thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng, EVNHANOI kêu gọi người dân cùng chung tay sử dụng điện hợp lý trong mùa hè năm nay.