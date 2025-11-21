Nhiều nơi có mưa to đến rất to trong 2 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên hôm nay (21/11), ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Dự báo, từ hôm nay đến hết ngày mai, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn.

Từ đêm 22/11 đến hết ngày 23/11: Khu vực TP Huế và phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Quân đội cùng phương tiện đặc chủng, xe thiết giáp vượt dòng nước xiết vùng lũ Tuy An, Đắk Lắk để đưa nhu yếu phẩm vào các điểm ngập sâu do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng (Ảnh: Lao động).

Còn tại Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, trong một tuần tới, nhiệt độ tăng dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 12-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng TP Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 15-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 17-26 độ.

Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.