Chiều 26-1, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh cùng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan kết luận tố cáo của ông Nguyễn Văn Thuyết.

Trường THPT chuyên Bạc Liêu nơi ông Thuyết từng công tác

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Sở GD-ĐT Bạc Liêu theo kết luật nội dung tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ); về hạn chế, thiếu sót trong tham mưu giải quyết tố cáo...

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với nguyên lãnh đạo Sở GD-ĐT Bạc Liêu gồm: ông Trương Công Lập, nguyên giám đốc; ông Hồ Quang Huy, nguyên giám đốc; ông Ngô Đoàn Nguyễn, nguyên phó giám đốc; ông Nguyễn Văn Hảo, nguyên phó giám đốc; ông Trác Văn Đây, nguyên phó giám đốc.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau giao Giám đốc Sở GD-ĐT tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Trường THPT chuyên Bạc Liêu… Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với bà Tô Ngọc Dung, nguyên Trưởng Phòng Tổ chức – Cán bộ, Sở GD-ĐT Bạc Liêu (đã nghỉ hưu); ông Đinh Quốc Trí, nguyên quyền Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT Bạc Liêu; ông Lâm Văn Tỷ, nguyên Trưởng Phòng Tổ chức – Cán bộ, Sở GD-ĐT Bạc Liêu; bà Phú Thị Cẩm, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bạc Liêu (đã nghỉ hưu).

Đồng thời, giao Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Hồ Quang Võ, nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Bạc Liêu; ông Nguyễn Trung Trực, thanh tra viên Thanh tra Sở Nội vụ Bạc Liêu.

Trước đó, ông Thuyết (cựu giáo viên Trường THPT chuyên Bạc Liêu) tố cáo tới lãnh đạo tỉnh về việc bị Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu điều chuyển đi trường khác vào năm 2016 với lý do trường đánh giá 2 năm liền xếp loại chuyên môn trung bình.

UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) vào cuộc xác minh và kết luận việc xếp loại đối với ông Thuyết do lãnh đạo trường làm sai, nên việc Sở GD-ĐT chuyển công tác ông cũng sai quy định.