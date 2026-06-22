Nhiều người thương vong trong vụ tai nạn xe khách trên cao tốc: 'Chuyến du lịch dang dở...'

Sau nhiều ngày tham quan miền Trung, đoàn khách từ Hà Nội đang trên đường ra Nghệ An để tiếp tục hành trình thì bất ngờ gặp nạn trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh. Vụ va chạm giữa xe khách và xe tải khiến nhiều người thương vong.

Gặp nạn khi đang đi du lịch

Sáng 22/6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc chiếc xe khách bất ngờ lao vào đuôi xe đầu kéo phía trước.

Nằm điều trị tại Khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bà Dương Thị Chì (65 tuổi, trú ở xã Phù Đổng, TP. Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam, tối 21/6.

Theo bà Chì, ngày 16/6, bà cùng khoảng 30 du khách từ Hà Nội khởi hành tham quan các tỉnh miền Trung. Sau khi đi qua Đà Nẵng, Quảng Trị, chiều 21/6 cả đoàn lên xe ra Nghệ An nghỉ đêm. Theo kế hoạch, sáng hôm sau mọi người sẽ tiếp tục tham quan, tắm biển Cửa Lò trước khi trở về Hà Nội.

Bà Dương Thị Chì điều trị tại bệnh viện sau vụ va chạm giao thông.

“Khoảng 17 giờ, đoàn rời Quảng Trị. Trên xe ai cũng vui vẻ, trò chuyện rôm rả vì chuyến đi sắp kết thúc. Không ai nghĩ tai nạn lại xảy ra bất ngờ như vậy”, bà Chì kể.

Khoảng 20h15 cùng ngày, khi xe khách lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh), nhiều hành khách vẫn đang thức và trò chuyện thì bất ngờ nghe một tiếng va chạm lớn. Ngay sau đó, chiếc xe rung lắc mạnh rồi nghiêng hẳn sang một bên. Tiếng kính vỡ cùng tiếng la hét thất thanh khiến cả khoang xe hỗn loạn. Ở khu vực phía trước, nhiều thanh sắt từ xe đầu kéo sau cú va chạm đã xuyên vào phần đầu xe khách.

“Lúc đó tôi đang ngồi nói chuyện với mọi người thì nghe một tiếng động rất lớn. Cả người bị hất văng khỏi ghế, đầu đập mạnh và chảy máu. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc nên ai cũng hoảng loạn, nhiều người bật khóc vì sợ hãi”, bà Chì nhớ lại.

Sau sự việc, nhiều hành khách hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài. Lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng có mặt hỗ trợ đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Bà Chì được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Kỳ Anh rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong đêm. Trên chuyến xe gặp nạn còn có người cháu đi cùng bà. May mắn cả hai chỉ bị thương nhẹ.

“Khi nghe tin, người nhà ở Hà Nội lập tức vào Hà Tĩnh. Sáng nay gia đình làm thủ tục để đưa tôi về Hà Nội tiếp tục điều trị cho thuận tiện chăm sóc”, bà Chì cho biết.

Những hành khách mang theo thương tích sau vụ va chạm

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sau vụ tai nạn có 6 nạn nhân được đưa vào cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Trong số này, nhiều người bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy xương đòn và chấn thương cột sống. Đến sáng 22/6, 4 bệnh nhân đã được gia đình làm thủ tục chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Nặng nhất trong số các nạn nhân đang điều trị là anh N.T.V.H. (18 tuổi, trú phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), phụ xe khách. Sau cú va chạm mạnh, anh H. bị dập nát đùi trái nghiêm trọng.

Các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật cắt cụt đùi trái để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân. Hiện nam thanh niên đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 7 người bị thương, 1 người tử vong.

Ngoài anh H., các nạn nhân khác chủ yếu bị chấn thương vùng đầu, gãy xương đòn, chấn thương cột sống và đa chấn thương. Trong đó, bé gái L.N.M.K. (7 tuổi, trú Hà Nội) là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ tai nạn. Sau khi được thăm khám, gia đình đã xin chuyển cháu ra Hà Nội điều trị.

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 21/6, xe khách biển kiểm soát 99H-067.xx lưu thông theo hướng Nam - Bắc trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Khi đến Km557+200, đoạn qua xã Kỳ Văn, xe khách bất ngờ va chạm với xe tải biển kiểm soát 29E-422.xx chở các khung sắt lớn đang chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng nghiêm trọng, mắc kẹt vào đuôi xe tải. Nhiều hành khách bị thương, một số người bị mắc kẹt bên trong phương tiện.

Trong đêm lực lượng cứu hộ nỗ lực cứu người bị mắc kẹt trong xe.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng điều động phương tiện chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Theo Văn phòng Quản lý đường bộ II.3, vụ tai nạn khiến tài xế xe khách Nguyễn Tiến N. (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Bắc Ninh) tử vong tại chỗ. Ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận 8 người bị thương và đưa vào Trung tâm Y tế Kỳ Anh sơ cứu. Sau đó, một trường hợp bị thương nhẹ đã tự về nhà, còn 6 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp tục điều trị.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

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