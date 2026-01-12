Nhiều người thu nhập cao những vẫn bị ngân hàng từ chối cho vay mua nhà: Vì sao vậy?

Nhiều người cho rằng chỉ cần có thu nhập cao là có thể dễ dàng vay ngân hàng mua nhà. Tuy nhiên, trên thực tế, mức lương chỉ là một trong nhiều yếu tố được ngân hàng xem xét khi quyết định có cho vay hay không. Không ít trường hợp dù thu nhập khá, thậm chí cao, nhưng hồ sơ vay mua nhà vẫn bị từ chối vì không đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Trước hết, người vay phải đáp ứng điều kiện pháp lý cơ bản là công dân Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Đây là yêu cầu bắt buộc để ngân hàng ký kết hợp đồng tín dụng và ràng buộc trách nhiệm trong suốt thời gian vay vốn.

Thu nhập là yếu tố quan trọng nhưng không phải yếu tố duy nhất. Ngân hàng không chỉ nhìn vào con số thu nhập hàng tháng, mà quan tâm nhiều hơn đến tính ổn định và khả năng duy trì nguồn thu trong dài hạn. Người vay cần chứng minh được thu nhập hợp pháp, đều đặn và đủ để trả cả gốc lẫn lãi theo phương án vay đã đề xuất, sau khi đã trừ các chi phí sinh hoạt thiết yếu.

Bên cạnh thu nhập, lịch sử tín dụng là yếu tố then chốt. Người vay không được có nợ xấu hoặc từng chậm trả nợ tại các tổ chức tín dụng. Ngay cả những khoản vay nhỏ trước đây nếu từng quá hạn cũng có thể ảnh hưởng đến việc xét duyệt hồ sơ vay mua nhà, bởi ngân hàng đánh giá rất cao mức độ tuân thủ nghĩa vụ tài chính của khách hàng.

Một điều kiện khác không thể thiếu là tài sản bảo đảm. Trong hầu hết các trường hợp, chính căn nhà dự định mua sẽ được dùng làm tài sản thế chấp. Một số ngân hàng có thể chấp nhận tài sản khác, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về pháp lý và giá trị theo quy định. Nếu tài sản không rõ ràng về pháp lý hoặc khó định giá, khả năng được vay sẽ giảm đáng kể.

Ngoài ra, ngân hàng thường khuyến nghị người vay chỉ nên vay khoảng 40–50% giá trị căn nhà. Việc vay quá cao so với giá trị tài sản sẽ khiến áp lực trả nợ kéo dài và làm tăng rủi ro cho cả người vay lẫn ngân hàng. Do đó, dù thu nhập cao, nhưng nếu tỷ lệ vay quá lớn, hồ sơ vẫn có thể không được chấp thuận.

Vốn tự có cũng là yếu tố được ngân hàng đặc biệt quan tâm. Thông thường, người vay cần có tối thiểu khoảng 30% giá trị căn nhà bằng tiền mặt. Khoản vốn này không chỉ giúp giảm số tiền phải vay và tiền lãi phát sinh, mà còn thể hiện năng lực tài chính và sự chủ động của người mua nhà, qua đó tăng khả năng được phê duyệt khoản vay.

Khi lựa chọn hình thức vay, người vay cần cân nhắc kỹ điều kiện tài chính của mình. Vay thế chấp là hình thức phổ biến nhất khi mua nhà, nhờ lãi suất thấp và thời hạn vay dài. Trong khi đó, các hình thức như vay tín chấp hay vay thấu chi có lãi suất cao hơn, hạn mức thấp, chỉ phù hợp cho nhu cầu ngắn hạn và không nên sử dụng làm khoản vay chính để mua nhà.

Trước khi ký hợp đồng tín dụng, người vay cần dành thời gian so sánh các gói vay giữa các ngân hàng, đặc biệt là lãi suất ưu đãi, thời gian áp dụng ưu đãi, cách tính lãi sau ưu đãi và các khoản phí phạt trả nợ trước hạn. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến tổng chi phí vay trong dài hạn nhưng thường bị bỏ qua.

Sau khi được giải ngân, việc quản lý khoản vay đóng vai trò quyết định đến sự an toàn tài chính lâu dài. Trả nợ đúng hạn giúp tránh phát sinh nợ xấu, trong khi việc tất toán sớm cần được cân nhắc kỹ do có thể đi kèm phí trả nợ trước hạn. Quan trọng hơn, người vay cần duy trì nguồn thu ổn định và có quỹ dự phòng để chủ động trước các biến động bất ngờ.

Thực tế cho thấy, vay mua nhà không chỉ là câu chuyện thu nhập cao hay thấp, mà là bài toán tổng hòa của thu nhập, lịch sử tín dụng, vốn tự có và khả năng quản lý tài chính. Hiểu đúng các điều kiện ngân hàng xét duyệt sẽ giúp người mua nhà chủ động hơn và tránh những rủi ro không đáng có khi quyết định vay vốn dài hạn.

Mai Anh