Nhiều người sập bẫy "nhờ đặt quà tặng khách"

Chị T.H.T (30 tuổi) ở thị xã Chơn Thành (Bình Phước) là một trong những nạn nhân của chiêu trò lừa đảo "nhờ đặt quà tặng khách" để chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 8/2023, chị T. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Hoài Thanh, kế toán một công ty ở tỉnh Bình Dương. Người này muốn đặt lẵng hoa chúc mừng khai trương chi nhánh công ty tại thị xã Chơn Thành với giá 1,5 triệu đồng.

Tin nhắn của đối tượng đặt hoa sau đó nhờ chị T. mua quà (Ảnh: BP).

Để tạo niềm tin, đối tượng đã chuyển khoản cho chị 1,5 triệu đồng tiền đặt hoa. Sau đó, người này gọi điện nhờ chuẩn bị gấp 5 phần quà trị giá khoảng 50 triệu đồng để tặng khách mời với chai rượu vang và hộp sâm.

Chị T. gửi mẫu sản phẩm nhưng đối tượng không đồng ý và yêu cầu phải mua tại nơi người này cung cấp số điện thoại.

Sau đó, đối tượng chuyển hình chụp giao dịch chuyển khoản thành công cho chị T. nhưng chị chưa nhận được tiền. Nghĩ rằng, do ngày nghỉ, tiền chậm đến tài khoản và để vừa lòng khách nên chị đã liên hệ đặt quà tặng.

Khi được đầu dây bên kia yêu cầu chuyển khoản 50 triệu đồng để thanh toán trước khi giao hàng khiến chị nghi ngờ. Lúc này, chị liên hệ lại với số điện thoại của đối tượng nhờ đặt quà tặng thì không liên hệ được. Nghi ngờ bị lừa đảo nên T. trình báo cơ quan công an.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước, gần đây, nhiều chủ nhà hàng, chủ shop hoa đã trình báo sập bẫy đặt tiệc đãi khách, cùng yêu cầu chuẩn bị quà tặng. Với thủ đoạn tương tự, sau khi nạn nhân thanh toán tiền hàng, những kẻ lừa đảo cắt liên lạc. Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.