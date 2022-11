Nhiều người ngộ độc rượu sau khi dự đám tang, ba người có nguy cơ tử vong

Bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cố gắng lọc máu cứu chữa những người bị ngộ độc rượu - Ảnh: P.Đ.

Sáng 8-11, bác sĩ Dương Phước Đông - trưởng khoa hồi sức chống độc, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kiên Giang - cho biết bệnh viện tiếp nhận năm người bị nghi ngộ độc rượu được chuyển lên từ Trung tâm Y tế huyện An Biên.

Hiện hai người sức khỏe đã ổn định và ba người bị nặng là bệnh nhân Đ.V.D., Đ.V.Đ. và V.V.D.A., cùng ở huyện An Biên.

Theo bác sĩ Đông, ba bệnh nhân trên được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ phải lọc máu liên tục để cứu chữa nhưng bệnh nhân diễn biến xấu, nguy cơ tử vong cao.

Thông tin ban đầu, từ ngày 2 đến 5-11, nhiều người dân địa phương tới dự đám tang ông N.V.T. ở xã Nam Yên, huyện An Biên. Đến ngày 6-11, nhiều người uống rượu ở đám tang trên có triệu chứng chóng mặt, mờ mắt, đau ngực, co giật, khó thở, được người thân đưa tới Trung tâm Y tế huyện An Biên.

Ngày 7-11, năm người nghi ngộ độc rượu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu. Ở đây, bác sĩ chẩn đoán năm người này đều bị ngộ độc rượu có chứa chất methanol.