Nhiều người ký hợp đồng nhưng không hiểu

Trong cuộc sống hiện đại, việc ký kết hợp đồng diễn ra ngày càng phổ biến, từ lao động, thuê nhà cho đến các giao dịch dân sự. Tuy nhiên, không phải ai cũng thực sự hiểu những gì mình đang ký.

Nhiều người xem hợp đồng chỉ là thủ tục mang tính hình thức, ký cho xong mà không đọc kỹ nội dung. Đến khi xảy ra tranh chấp, họ mới nhận ra những điều khoản tưởng chừng nhỏ lại có ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của mình.

Ký hợp đồng theo thói quen

Một thực tế dễ thấy là không ít người ký hợp đồng dựa trên sự tin tưởng, đặc biệt khi làm việc với người quen hoặc doanh nghiệp quen thuộc.

Trong môi trường làm việc, nhiều lao động ký hợp đồng lao động mà không đọc kỹ các điều khoản về quyền lợi, nghĩa vụ hoặc điều kiện chấm dứt hợp đồng.

Việc này khiến họ gặp bất lợi khi phát sinh tranh chấp liên quan đến lương, thời gian làm việc hoặc chế độ đãi ngộ.

Những điều khoản dễ bị bỏ qua

Theo ghi nhận, người ký hợp đồng thường bỏ qua các nội dung như:

- Điều khoản về chấm dứt hợp đồng

- Trách nhiệm của các bên

- Điều kiện xử lý vi phạm

- Thời hạn và phạm vi hiệu lực

Trong khi đó, chính những điều khoản này lại đóng vai trò quan trọng khi xảy ra mâu thuẫn.

Góc nhìn từ chuyên gia pháp lý

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội - hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dân sự và lao động, việc ký hợp đồng mà không đọc kỹ là sai lầm phổ biến.

"Nhiều người chỉ quan tâm đến nội dung chính mà bỏ qua các điều khoản chi tiết. Tuy nhiên, khi xảy ra tranh chấp, chính những điều khoản này lại là căn cứ để giải quyết", ông cho biết.

Cũng theo vị này, việc hiểu rõ nội dung hợp đồng trước khi ký là yếu tố quan trọng giúp hạn chế rủi ro.

Không chỉ người lao động, doanh nghiệp cũng gặp rủi ro

Không chỉ người lao động, nhiều doanh nghiệp nhỏ cũng sử dụng các mẫu hợp đồng đơn giản hoặc không đầy đủ nội dung.

Điều này khiến họ gặp khó khăn khi xử lý tranh chấp hoặc bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình hợp tác.

Thói quen "ký cho xong" và hệ quả

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sai sót là tâm lý muốn hoàn tất nhanh chóng.

Nhiều người không dành thời gian đọc kỹ hợp đồng hoặc cho rằng các điều khoản đều giống nhau.

Tuy nhiên, thực tế mỗi hợp đồng đều có những nội dung riêng, phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Xu hướng sử dụng hợp đồng chuẩn hóa

Trước những rủi ro trên, ngày càng nhiều người có xu hướng tìm kiếm các mẫu hợp đồng được chuẩn hóa để sử dụng.

Các mẫu này thường được xây dựng theo từng lĩnh vực cụ thể, giúp đảm bảo đầy đủ nội dung cần thiết và phù hợp với quy định hiện hành.

Hợp đồng không chỉ là giấy tờ

Trong bối cảnh các giao dịch ngày càng phức tạp, hợp đồng không chỉ là một văn bản mang tính hình thức mà còn là công cụ bảo vệ quyền lợi.

Một hợp đồng rõ ràng, đầy đủ không chỉ giúp hạn chế tranh chấp mà còn tạo nền tảng cho sự hợp tác lâu dài.