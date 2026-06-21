Nhiều người dùng iPhone có tin vui

Không cần đổi máy, nhiều người dùng iPhone có thể sớm nhận được những nâng cấp đáng chú ý trong thời gian tới.

Người dùng iPhone có thể sớm đón nhận những nâng cấp đáng chờ đợi khi Apple được cho là đang âm thầm phát triển hàng loạt tính năng mới cho iOS 27, dù chưa từng đề cập đến chúng tại WWDC 2026.

Theo nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, ít nhất 3 nâng cấp đáng chú ý có thể được hãng tung ra cùng đợt phát hành iOS 27 chính thức vào tháng 9 tới.

Siri có thể mở cửa cho nhiều chatbot AI hơn

Điểm đáng chú ý nhất là kế hoạch cho phép Siri kết nối với các chatbot AI bên thứ ba thay vì chỉ giới hạn ở ChatGPT như hiện nay.

Người dùng được cho là có thể tải và kích hoạt các mô hình tương thích từ App Store, đồng thời chuyển đổi giữa nhiều trợ lý AI khác nhau thông qua hệ thống Apple Intelligence. Apple được cho đã thảo luận với OpenAI, Anthropic và Google để chuẩn bị cho nền tảng này.

Theo Gurman, Apple đã thử nghiệm tùy chọn lựa chọn mô hình AI trong các bản dựng nội bộ của iOS 27. (Ảnh minh hoạ)

Trên thực tế, trong iOS 27 Developer Beta 1 đã xuất hiện mục "Extensions", nơi người dùng có thể chọn chatbot ưu tiên. Hiện danh sách chỉ gồm Siri và ChatGPT, nhưng nhiều khả năng sẽ được mở rộng trong các bản cập nhật tiếp theo.

Theo 9to5Mac, Apple muốn triển khai cơ chế tích hợp thông qua API chung thay vì ký thỏa thuận riêng với từng công ty, qua đó giúp nhiều nhà phát triển AI dễ dàng tham gia hệ sinh thái hơn.

Apple Watch có thêm mặt đồng hồ mới

Một thay đổi khác liên quan đến Apple Watch. Apple được cho đang phát triển phiên bản đơn giản hóa của mặt đồng hồ Modular vốn xuất hiện trên Apple Watch Ultra.

Dù chưa được Apple công bố chính thức, mặt đồng hồ mới vẫn được kỳ vọng sẽ ra mắt cùng thế hệ Apple Watch tiếp theo vào mùa thu năm nay. (Ảnh minh hoạ)

Thiết kế mới sẽ loại bỏ hàng widget thứ hai, giữ lại đồng hồ lớn ở phía trên và một hàng gồm ba tiện ích ở bên dưới. Mục tiêu là tạo giao diện gọn gàng hơn nhưng vẫn đảm bảo khả năng hiển thị thông tin nhanh.

Gurman từng đề cập đến tính năng này trước thềm WWDC 2026.

Ứng dụng Camera được cá nhân hóa sâu hơn

Ngoài AI, Apple cũng được cho là đang chuẩn bị nâng cấp giao diện ứng dụng Camera trên iPhone.

Người dùng sẽ có thể tự sắp xếp các phím tắt và nút điều khiển theo nhu cầu sử dụng thay vì phải sử dụng bố cục mặc định. Thay đổi này hướng tới việc tăng khả năng cá nhân hóa, đặc biệt với nhóm người dùng thường xuyên quay video hoặc chụp ảnh chuyên nghiệp.

Apple được cho là đang chuẩn bị nâng cấp giao diện ứng dụng Camera trên iOS 27. (Ảnh minh hoạ)

Nếu các tính năng trên được phát hành trong những bản cập nhật sắp tới, đây sẽ là tin vui với đông đảo người dùng iPhone. Bởi theo chính sách hỗ trợ phần mềm hiện tại của Apple, hầu hết các mẫu iPhone đủ điều kiện chạy iOS 26 năm nay nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục được nâng cấp lên iOS 27, đồng nghĩa người dùng không cần đổi máy để trải nghiệm các tính năng mới.