Nhiều người dân nhận tiền đền bù tại siêu dự án 925.000 tỷ do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Theo UBND xã Thanh Oai, ngày 27/2, UBND xã đã bắt đầu tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (phân khu D). Điểm chi trả được bố trí tại Nhà văn hóa thôn My Hạ.

Ngay trong buổi sáng, đông đảo các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi tại thôn My Hạ đã có mặt để làm thủ tục và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Theo UBND xã Thanh Oai, tổng diện tích đất thu hồi tại thôn My Hạ khoảng 80.000 m2, liên quan đến 111 hộ gia đình, cá nhân, với tổng số tiền chi trả hơn 87 tỷ đồng.

Toàn bộ quá trình chi trả được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy trình, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định.

Trước đó, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân và bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ có đất bị thu hồi, UBND xã đã triển khai đầy đủ các bước theo quy định. Đồng thời thông báo công khai đơn giá bồi thường cùng các chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng đang có hiệu lực áp dụng năm 2026.

Theo phương án, mức bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp (trồng lúa nước) trên địa bàn xã Thanh Oai năm 2026 là gần 1,1 triệu đồng/m2, tương đương hơn 394 triệu đồng/sào (chưa bao gồm tiền hỗ trợ ổn định đời sống).

Người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt (nguồn ảnh: UBND xã Thanh Oai).

Việc tổ chức chi trả kịp thời, đúng quy định không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người dân mà còn góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của xã Thanh Oai nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Trong thời gian tới, xã Thanh Oai sẽ tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các khu vực Kim Bài, Độ Động, Kim Thư, Phương Trung. UBND xã đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và chủ đầu tư, đồng thuận, ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai theo đúng chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và UBND xã.

Khu đô thị thể thao Olympic được quy hoạch trên địa bàn 11 xã với tổng diện tích khoảng 9.171 ha, chia thành 4 phân khu chức năng (A, B, C, D). Trong đó, phân khu D có diện tích 3.742 ha, nằm trên địa bàn các xã Thanh Oai, Tam Hưng và Dân Hòa. Riêng xã Thanh Oai chiếm khoảng 1.485 ha, tương đương 39,6% diện tích phân khu; tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 841,75 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp.

Đây là dự án trọng điểm, quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Thủ đô nói chung và xã Thanh Oai nói riêng. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật – hạ tầng xã hội, hình thành không gian kiến trúc, cảnh quan hiện đại, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội toàn khu vực.

Phối cảnh sân vận động Trống Đồng trong quần thể siêu dự án.

Ngày 19/12, dự án Khu đô thị thể thao Olympic đã được khởi công do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Với diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, dự án đã trở thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu, định hướng phát triển đô thị thể thao và đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa khu vực và thế giới, đồng thời tạo động lực phát triển bền vững trong dài hạn.

Trung tâm của khu liên hợp thể thao là Sân vận động Trống Đồng, có diện tích 73 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.

Khu đô thị thể thao Olympic được kỳ vọng không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo thêm việc làm, mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực và các vùng lân cận.

