Người xưa có câu: "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền." Cảm giác an toàn của người lớn đại đa số đều đến từ tiền bạc. Thế sự vô thường. Chỉ có chăm chỉ kiếm tiền, bạn mới cho mình cơ hội hóa nguy thành an trước những cơn sóng của cuộc đời.

Nhiều người cho rằng, cảm giác an toàn trong cuộc sống này chủ yếu đến từ số tiền họ sở hữu. Bởi vậy, "tự do tài chính" là giấc mơ chung của đại đa số mọi người.

Thực tế là mọi người đều có cơ hội làm giàu, nhưng không phải ai cũng nắm bắt được thời cơ chuẩn xác. Vậy tại sao bạn lại bỏ lỡ cơ hội làm giàu, kiếm tiền? Nguyên nhân bắt nguồn từ chính lối sống, cách tư duy của mỗi cá nhân. Nếu vẫn tiếp tục duy trì những thói quen và suy nghĩ này, giấc mơ "tự do tài chính" của bạn mãi xa tầm tay:

1. Chỉ làm một công việc toàn thời gian

“Ở trường, chúng ta học được rằng làm việc chăm chỉ sẽ giúp chúng ta ngày càng tiến bộ. Nhưng đó mới chỉ là một nửa câu chuyện.”- Ric Edelman, một cố vấn tài chính hàng đầu cho biết.

Khi bạn là nhân viên, bạn đã quen với việc làm công ăn lương. Nếu mức lương đó giúp bạn sống thoải mái, đi du lịch và thanh toán các hóa đơn, thì bạn hầu như không tìm kiếm những cơ hội thăng tiến khác. Tuy nhiên, không ai trở thành triệu phú bằng cách tiết kiệm từ tiền lương của nhân viên.

Các ông chủ không thực sự quan tâm đến hiệu suất của bạn miễn là bạn làm đúng công việc của mình, và nếu bạn ở trong một công ty chỉ quan tâm đến tiền, số tiền bạn kiếm được sẽ không tương xứng với năng lực của bạn. Vì vậy, thay vì chờ tăng lương, hãy tận dụng khả năng và thời gian của mình cho các dự án cá nhân để "tự trả lương cho chính mình"

2. Tập trung quá nhiều vào tiết kiệm

Khoản tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng hàng tháng sẽ không khiến bạn trở thành triệu phú. Đầu tư một cách khôn ngoan và sử dụng những khoản tiết kiệm đó để tạo ra các hình thức thu nhập bổ sung.

Có rất nhiều cách mà bạn có thể sử dụng khoản tiết kiệm của mình để có thể tạo thêm thu nhập. Đầu tư vào kiến thức là một trong những cách tốt nhất bạn có thể sử dụng tiền của mình thông minh.

3. Tin vào những món lợi dễ dàng

Theo David Olariyone, một số trong số những nguyên nhân khiến bạn không thể đạt được “tự do tài chính” đó là:

- Bài bạc. Đó là một trò chơi may rủi và người chơi thường mất nhiều hơn những gì họ có.

- Cho vay tiền một cách tùy tiện.

- Đầu tư bất chính: Những món lợi không chính đáng sẽ không bao giờ bền vững.

Nếu bạn muốn kiếm được nhiều tiền, hãy làm việc, đầu tư thời gian và tiền bạc cho việc tìm hiểu về những gì thực sự hiệu quả và ổn định.

4. Không có kiến thức tài chính

Giáo dục tài chính cho phép mọi người hình dung rõ hơn các cơ hội của mình, đưa ra quyết định thông minh, biết nơi cần trợ giúp và hành động để giải quyết các mâu thuẫn về quyền lợi.

Khi bạn tự trang bị cho bản thân những kiến thức về tài chính, bạn sẽ nhìn ra những cơ hội tốt cho bản thân và không nuối tiếc vì tuột mất những thời cơ làm giàu.

5. Tiêu tiền không đúng mục đích

Lý do số một khiến hầu hết mọi người không đạt được điều họ muốn là họ không biết mình muốn gì. Điều đầu tiên bạn phải làm nếu muốn một ngày nào đó trở nên giàu có là biết lý do bạn muốn trở nên giàu có. Vậy nên cách tốt nhất để tiết kiệm và tăng thu nhập của bạn là có mục tiêu cho số tiền đó.

Đặt mục tiêu có nhà trước 30 tuổi, đi du lịch hàng năm khiến bạn có động lực để lập kế hoạch để làm việc, kiếm tiền, tiết kiệm, hoạch định chi tiêu hợp lý và thông minh. Làm việc với mục tiêu rõ ràng là cách nhanh nhất để bạn thành công.

6. Bạn chưa đầu tư

Đầu tư là điều cần thiết để quản lý tiền tốt vì nó đảm bảo tài chính cả hiện tại và tương lai. Đầu tư là cách duy nhất để trở nên giàu có và gia tăng các nguồn thu nhập thụ động.

7. Chỉ có một nguồn thu nhập

Nền kinh tế biến động mạnh ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai và thật không may đối với hầu hết mọi người, nguồn thu nhập duy nhất của họ là từ công việc hàng ngày. Khi nguồn thu nhập đến từ công việc duy nhất đó biến mất, họ sẽ gặp rắc rối lớn về tài chính.

Trung bình, các triệu phú có 7 nguồn thu nhập. Họ đã học được rằng đa dạng hóa và tạo ra nhiều nguồn thu nhập là chìa khóa để tạo ra của cải lâu dài. Đây là chìa khóa để chinh phục "giấc mơ" tự do tài chính của nhiều người.

8. Không bước ra khỏi vùng an toàn

Khám phá những suy nghĩ, ý tưởng mới và kết hợp chúng vào cuộc sống giúp chúng ta thoát ra khỏi vùng an toàn mà mình đã quen thuộc.

Nếu muốn tiếp tục phát triển, bạn phải chấp nhận rủi ro và mắc sai lầm. Thay vì ngại chấp nhận rủi ro, hãy tận dụng từng cơ hội để học những kỹ năng mới.

9. Suy nghĩ giàu là do may mắn

Trên đời này không có gì là may rủi hay may mắn thần thánh. Mọi thứ xảy ra với chúng ta trong cuộc sống này đều là kết quả của hành động. Nghĩ rằng trở nên giàu có là nhờ vào may mắn có nghĩa là bạn không muốn làm việc hoặc mạo hiểm để đạt được bất cứ điều gì.

Mọi người trở nên giàu có thông qua hàng nghìn quyết định và hành động chiến lược. Họ phát triển các kỹ năng, tạo ra sản phẩm, cung cấp dịch vụ và cung cấp giá trị cho người khác. Những người giàu có dành nhiều năm để phát triển kỹ năng, tạo dựng danh tiếng và tạo ra giá trị trước khi họ được trả tiền.

10. Chi tiêu không kiểm soát

Để ngừng chi tiêu, hãy bắt đầu bằng cách theo dõi bạn chi tiền vào việc gì mỗi tháng và cố gắng cắt giảm chi tiêu vào những lĩnh vực không cần thiết. Sau đó, tạo một ngân sách thực tế đảm bảo bạn có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn và đầu tư.