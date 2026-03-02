Nhiều nghệ sĩ mắc kẹt ở Dubai

Sau dịp Tết Nguyên đán, diễn viên Trần Hạo Dân và vợ là diễn viên Tưởng Lệ Sa cùng các con đã đi du lịch tại Dubai, UAE. Hiện họ mắc kẹt ở Dubai do tình hình chiến sự leo thang.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 1/3, diễn viên Tưởng Lệ Sa cho biết gia đình cô tới đây từ cuối tháng hai và mới ở được vài ngày. Nữ diễn viên cho biết cả gia đình đang rất lo lắng và không lường trước được tình hình bất ổn lại xảy ra.

Diễn viên Chu Vũ Đồng, vợ chồng Trần Hạo Dân khoe ảnh du lịch ở Dubai.

Trên Weibo, diễn viên Lý Mậu cho biết chuyến bay trở về Bắc Kinh dự kiến khởi hành ngày 1/3 đã bị hủy nên anh buộc phải ở lại UAE. Lý Mậu kể anh nghe thấy 5 tiếng nổ gần bãi biển.

Nam diễn viên chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi cảm thấy chiến tranh lại gần đến vậy". Vì lo lắng, nam diễn viên đã không ngủ cả đêm, bày tỏ mong muốn được về nhà.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Chu Vũ Đồng cũng đăng tải những bức ảnh kỳ nghỉ ở UAE vào ngày 24/2. Hiện cô chưa lên tiếng về tình hình của mình.

Trước đó, người mẫu Minh Tú cũng chia sẻ việc bị kẹt lại Oman do chuyến bay về Việt Nam bị hoãn sau khi tình hình chiến tranh ở Trung Đông leo thang. Minh Tú theo chồng sang Oman công tác từ ngày 22/2. Theo lịch trình, cô sẽ về Việt Nam vào ngày 28/2.

"Tôi hoang mang. Hiện ở Oman vẫn yên bình nhưng sân bay thì rất vắng vẻ. Chắc tôi sẽ nán lại sân bay để chờ thông tin về chuyến bay tiếp theo", Minh Tú chia sẻ với Tiền Phong .

Đến tối 1/3, Minh Tú cho biết vợ chồng cô đã đáp chuyến bay an toàn xuống Bangkok, Thái Lan và đang chờ lên chuyến bay tiếp theo để về Việt Nam. Người đẹp gửi lời cảm ơn tới khán giả đã hỏi thăm tình hình của vợ chồng cô.

Xung đột quân sự giữa Israel và Iran leo thang đỉnh điểm buộc các quốc gia láng giềng như UAE, Qatar, Jordan và Iraq đồng loạt đóng cửa không phận để tránh thảm họa hàng không dân dụng.

Sân bay Quốc tế Dubai (DXB), cùng sân bay quốc tế Hamad, Doha, thông báo đóng cửa vô thời hạn. Đây được coi là cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ.