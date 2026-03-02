Tình hình Trung Đông nóng lên nhanh chóng với việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự sang Lebanon, sau khi lực lượng Hezbollah tiến hành các đòn tấn công nhằm "trả thù" cho Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah, trong đó có "những phần tử cấp cao" tại khu vực Beirut, đồng thời tấn công một nhân vật "trung tâm" của nhóm này ở miền Nam Lebanon.

Khói bốc lên ở Beirut – Lebanon sau các cuộc không kích của Israel. Ảnh: AP

Tel Aviv cáo buộc Hezbollah (lực lượng được Iran hậu thuẫn) đã làm leo thang xung đột khi phóng loạt tên lửa vào lãnh thổ nước Israel đêm 1-3 (giờ địa phương).

"Hezbollah phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi sự leo thang khi phát động chiến dịch tấn công Israel trong đêm" – báo Telegraph dẫn lời tướng Eyal Zamir, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel.

Đây là lần đầu tiên Hezbollah nhận trách nhiệm tấn công Israel kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 11-2024. Quân đội Israel cũng phát cảnh báo yêu cầu người dân tại gần 50 ngôi làng ở Lebanon sơ tán khẩn cấp.

Các gia đình tháo chạy sau khi Israel đưa ra cảnh báo tấn công nhắm vào hàng chục ngôi làng ở miền Nam Lebanon. Ảnh: Anadolu

"Vì sự an toàn của bạn, hãy rời khỏi nhà ngay lập tức và di chuyển ít nhất 1 km khỏi khu dân cư để tránh các đợt không kích tiếp theo" - quân đội Israel cho biết trong thông báo đăng trên X, kèm danh sách các địa điểm ở phía Nam và phía Đông đất nước Lebanon.

Các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon được cho là khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, theo truyền thông địa phương. Số thương vong được dự báo có thể tiếp tục tăng khi Israel chuẩn bị các đợt tấn công bổ sung nhằm vào Hezbollah.

Không chỉ Lebanon, xung đột còn lan sang Iraq khi nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận tại sân bay quốc tế Erbil, nơi có sự hiện diện của lực lượng Mỹ.

Các nhân chứng cho biết hệ thống phòng không đã hoạt động dày đặc nhằm đánh chặn các mục tiêu tập kích, trong khi một đám cháy bùng phát sau các vụ nổ.

Hỏa hoạn bùng phát tại sân bay Erbil ở miền Bắc Iraq sau các vụ nổ trong quá trình hệ thống phòng không thực hiện các hoạt động đánh chặn cường độ cao vào ngày 1-3. Ảnh: Anadolu

Truyền thông nhà nước Iran khẳng định căn cứ quân sự Mỹ tại Erbil đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong hay mức độ thiệt hại từ các vụ tấn công này.

Trong khi đó, nhóm dân quân Saraya Awliya al-Dam đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công bằng UAV nhằm vào binh sĩ Mỹ tại sân bay ở thủ đô Baghdad.

Saraya Awliya al-Dam là một trong nhiều nhóm vũ trang được thành lập tại Iraq sau chiến dịch do Mỹ dẫn đầu năm 2003 lật đổ chính quyền cố lãnh đạo Saddam Hussein.

Cả Mỹ và Iraq chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố này.

Một trong những phi công trên chiếc F-15 tại Kuwait thoát hiểm. Ảnh: Telegraph

Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin một máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã bị bắn rơi tại Kuwait.

Chiếc máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn hạ vào sáng sớm 2-3 (giờ địa phương), đoạn video cho thấy chiếc máy bay xoay tròn khi rơi từ trên không trung và đâm xuống đất. Cả 2 phi công của chiếc F-15 được cho là đã phóng ghế thoát hiểm, họ vẫn còn sống.

Kuwait là nơi có khoảng 13.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú.

Xung đột thậm chí lan sang cả đảo Cyprus khi một UAV được cho là của Iran đã tập kích vào căn cứ Không quân Akrotiri của Hoàng gia Anh tại đây nhưng chỉ "gây thiệt hại hạn chế".

Máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ rơi ở Kuwait. Video:X

Iran đã phóng loạt tên lửa mới vào Israel sáng 2-3. Quân đội Israel cho biết các hệ thống phòng không đang đánh chặn. Tại Bahrain, còi báo động vang lên không ngừng trong khi phóng viên CNN nghe được nhiều tiếng nổ lớn ở Dubai, Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) and Doha (Qatar).