Nhiều mẫu xe Toyota tăng giá niêm yết tại Việt Nam

Theo thông tin từ trang chủ Toyota Việt Nam , giá niêm yết của mẫu xe Camry trong tháng 8/2025 cho các phiên bản 2.0Q, HEV MID, HEV TOP lần lượt là 1,232 - 1,472 - 1,542 tỷ đồng.

Như vậy, giá bán của mẫu sedan cỡ D hút khách nhất thị trường ghi nhận mức tăng 12 triệu đồng so với tháng liền trước, trên tất cả phiên bản.

Mức giá mới của dòng sedan Camry trên trang chủ Toyota Việt Nam, áp dụng không phân biệt màu sắc.

Trước đó, người tiêu dùng mua xe Toyota Camry thế hệ mới chỉ phải trả thêm 12 triệu đồng nếu chọn những màu sắc như Trắng Ngọc Trai, Đỏ và Xám ánh kim.

Tuy nhiên khi tra cứu giá trên trang chủ của hãng ở thời điểm hiện tại, mẫu xe này đang được áp dụng chung mức giá mới cho toàn bộ các phiên bản, không có sự chênh lệch theo màu sắc.

Cùng tăng nhẹ giá niêm yết với Camry còn có Corolla Cross . Cụ thể, phiên bản máy xăng 1.8 cùng bản hybrid HEV cùng tăng giá 8 triệu. Mức giá mới lần lượt là 828 và 913 triệu đồng.

Cũng giống với trường hợp của Camry, giá bán của Corolla Cross trước đây có thể cộng thêm 8 triệu đồng nếu chọn màu trắng ngọc trai. Nhưng khi áp dụng mức giá mới theo trang chủ, sự chênh lệch này đã không còn.

Một dòng xe Toyota khác cũng tăng giá nhẹ là Fortuner, song chỉ áp dụng đối với 2 phiên bản Legender máy xăng 2.7L. Trong đó, phiên bản Fortuner Legender 2.7 AT 4x2 tăng giá 8 triệu đồng lên mức 1,298 tỷ đồng, còn bản Fortuner Legender 2.7 AT 4x4 cũng tăng 8 triệu đồng lên 1,403 tỷ đồng.

Hai phiên bản Toyota Fortuner Legender máy xăng 2.7L nhập khẩu Indonesia tăng nhẹ 8 triệu đồng.

Hãng xe Nhật Bản chưa cho biết lý do điều chỉnh giá bán lẻ của các dòng xe trên. Tuy nhiên, những cái tên tăng giá đợt này có điểm chung là đều được nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á, gồm Thái Lan (Camry, Corolla Cross) và Indonesia (Fortuner Legender).

Do đó, động thái tăng giá mới nhất nhiều khả năng là có liên quan đến những biến động về tỷ giá gần đây, khiến giá thành của những mẫu xe nhập khẩu này bị đội lên.

Trước đó hồi đầu năm, Toyota Việt Nam cũng tăng giá hàng loạt mẫu xe nhập khẩu gồm Innova Cross, Alphard, Land Cruiser và Raize. Mức tăng dao động từ 12-294 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.

Bên cạnh việc điều chỉnh nhẹ về giá bán đối với một số mẫu xe và phiên bản tại Việt Nam, Toyota cũng duy trì ưu đãi cho các dòng sản phẩm chủ lực gồm Vios, Veloz Cross, Avanza Premio hay Yaris Cross và cả Corolla Cross.