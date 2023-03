Nhiều mẫu xe cực ăn khách, từng bị đội giá cả trăm triệu đồng đột ngột ế ẩm, nguyên nhân tại sao?

Theo báo cáo về doanh số bán ô tô tại Việt Nam trong tháng 2/2023 được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, số xe bán ra thị trường là 20.560 xe, tăng hơn 3.000 xe so với tháng 1. Trong số đó, có 15.681 xe du lịch, 4.692 xe thương mại và 187 xe chuyên dụng.

Hầu hết các mẫu xe đều tăng trưởng doanh số. Tuy nhiên, có nhiều mẫu xe bất ngờ sụt giảm mà không rõ nguyên nhân.

Đầu tiên phải kể đến những sản phẩm đến từ nhà Honda. Cả 3 mẫu xe là Honda Accord, Civic và HR-V đều ghi nhận sự sụt giảm doanh số cực mạnh.

Trong tháng, chỉ có duy nhất 1 chiếc Accord được bán ra, giảm doanh số khoảng 86% doanh số so với trước đó. Mẫu xe này tại thị trường Việt Nam khá kén khách. 3 tháng gần đây nhất (12/2022 – 2/2023), tổng số xe Honda Accord bán ra chỉ là 11 chiếc. Doanh số thấp, sụt giảm mạnh là bởi giá bán của mẫu xe này tương đối cao, cộng với việc chỉ có duy nhất một phiên bản khiến khách hàng không có sự lựa chọn dễ tiếp cận hơn. Xe đang có giá niêm yết 1,319 tỷ đồng.

Civic bán ra 73 xe, sụt giảm khoảng 60% so với tháng trước đó. HR-V giảm khoảng 62% tương ứng bán ra chỉ 76 xe trong tháng 2/2023. 2 mẫu xe này trước đó có doanh số khá cao tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, do giá thành cao, các đối thủ ưu đãi mạnh hơn nên khả năng cạnh tranh thấp hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Tại Việt Nam, Civic có giá từ 730 triệu đồng với 3 phiên bản và 5 tùy chọn màu ngoại thất. Trong khi HR-V là 699 triệu đồng, có 3 phiên bản cho khách hàng lựa chọn là HR-V G, HR-V L và HR-V RS.

Hyundai Tucson và Ford Everest là 2 mẫu xe cực ăn khách tại Việt Nam. Có những thời điểm, khách muốn mua 2 mẫu xe này phải chấp nhận cảnh "bán bia kèm lạc". Tucson bị đội giá lên đến 60 triệu đồng tại đại lý, trong khi Everest là 200 triệu đồng.

Trong tháng 2, Ford Everest bán ra 651 xe, sụt giảm khoảng 15% so với tháng trước. Hyundai Tucson bán được 199 xe, giảm 12% so với thành trước. Nguyên nhân khiến 2 mẫu xe này giảm doanh số hiện vẫn chưa có lời giải.

Tuy nhiên, trong một diễn biến khác, tại các đại lý, trong khi đối thủ là Mazda CX-5, Honda CR-V giảm giá cả hơn trăm triệu đồng thì Tucson vẫn giữ nguyên giá. Trong khi đó, Ford Everest lại được thông báo sẽ tăng giá từ 12 - 16 triệu đồng tùy từng phiên bản kể từ tháng 4 tới đây.

Trong khi nhiều mẫu xe doanh số giảm thì thị trường lại chứng kiến sự bứt phá mạnh của không ít các mẫu xe khác.

Tháng 2/2023, Toyota Corolla Cross đạt doanh số 1.085 xe, tăng 25% so với tháng trước. Hyundai Accent đạt doanh số 1.564 xe được bán ra, tăng hơn 500 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là chiếc xe bán chạy nhất trong phân khúc sedan hạng B.

Với doanh số đạt 1.443 xe trong tháng 2.2023, Mitsubishi Xpander đã có mức tăng trưởng gấp đôi so với tháng trước và đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng top 10 xe bán chạy nhất, đồng thời dẫn đầu phân khúc MPV.

Có được đà tăng trưởng mạnh này là nhờ nỗ lực áp dụng những chính sách ưu đãi, giảm giá của các nhà sản xuất, đại lý phân phối trong thời gian gần đây.