Nhiều mẫu trang sức bị phát hiện chứa chất gây ung thư vượt chuẩn 9.000 lần, bất ngờ vì nơi bán được nhiều người lựa chọn

Mua trang sức bạc giá rẻ trên mạng đang trở thành thói quen của nhiều người, nhưng các kết quả kiểm nghiệm mới đây từ Trung Quốc cho thấy thực tế đáng lo là hàng loạt mẫu tự quảng cáo là “S925 bạc chuẩn” thực chất lại được làm từ hợp kim đồng hoặc vật liệu rẻ tiền, thậm chí có mẫu chứa cadimi (Cd) vượt chuẩn hơn 9.000 lần, một kim loại nặng được xếp vào nhóm gây ung thư.

Theo Đài CCTV (Trung Quốc), các blogger chuyên đánh giá sản phẩm tại nước này đã kiểm nghiệm 8 mẫu bông tai được bán phổ biến trên các nền tảng thương mại điện tử với nhãn “S925”.

Kết quả cho thấy 6 mẫu hoàn toàn không phải bạc mà là hợp kim đồng hoặc vật liệu giá rẻ. Một mẫu có hàm lượng cadimi vượt tiêu chuẩn 1.179 lần. Một mẫu khác có lượng niken giải phóng vượt chuẩn 61 lần dễ gây kích ứng da.

Nhiều sản phẩm bán online với nhãn “S925”, “bạc nguyên chất”, “bạc 999” khi kiểm nghiệm còn cho kết quả cadimi vượt ngưỡng tới 9.000 lần.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), cadimi được xếp vào nhóm 1, tức chất gây ung thư. Kim loại này có thể tích tụ trong cơ thể 10 đến 30 năm, làm tăng nguy cơ tổn thương thận, loãng xương, ung thư phổi, ung thư thận...

Chuyên gia cho biết bí mật nằm ở “bài toán lợi nhuận”. Trang sức làm từ hợp kim kém chất lượng, thậm chí tái chế từ phế liệu công nghiệp, chỉ tốn khoảng 1-2 Nhân dân tệ (khoảng 3.500-7.000 đồng) để sản xuất. Bán với giá 9,9 Nhân dân tệ (khoảng 35.000 đồng) vẫn còn lãi lớn. Ngoài ra, cadimi, chì và niken giúp bề mặt sáng bóng, cứng hơn, khiến hàng kém chất lượng càng dễ đánh lừa thị giác người mua.

Báo chí Trung Quốc ghi nhận trường hợp một phụ nữ ở Vũ Hán mua dây chuyền “S925 mẫu ngôi sao” giá dưới 200 Nhân dân tệ (khoảng 700.000 đồng). Sau khi đeo, cô xuất hiện mẩn đỏ, ngứa, mụn nước tái phát liên tục. Ban đầu nghĩ chỉ là dị ứng nhẹ, nhưng kiểm tra cho thấy hàm lượng kim loại nặng trong trang sức vượt ngưỡng, khiến cô bị viêm da do trang sức.

Bác sĩ cảnh báo mùa hè mồ hôi có tính axit nhẹ, khiến kim loại dễ hòa tan. Nếu lớp mạ bị trầy xước, kim loại rẻ tiền bên dưới sẽ tiếp xúc trực tiếp với da, gây viêm da, dị ứng nặng, thậm chí nhiễm độc kim loại.

Chuyên gia khuyến cáo không nên chọn sản phẩm quá rẻ, đặc biệt là trang sức tiếp xúc trực tiếp với da; chỉ mua từ thương hiệu uy tín, có hóa đơn, chứng nhận rõ ràng; người từng dị ứng kim loại cần ưu tiên bạc thật, vàng thật hoặc chất liệu y khoa (titan, thép y tế).

Trang sức giá rẻ mang lại sự hấp dẫn tức thời, nhưng đằng sau mức giá thấp lại là rủi ro sức khỏe dài hạn. Việc lựa chọn đúng chất liệu không chỉ bảo vệ làn da mà còn tránh nguy cơ phơi nhiễm kim loại nặng trong thời gian dài.

Nguồn và ảnh: TOPick