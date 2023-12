Nhiều mẫu ô tô giảm giá sập sàn, thị trường tiêu thụ vẫn ảm đạm

Chẳng hạn như Subaru Việt Nam hiện đang ưu đãi cho khách mua xe Forester trong tháng 12 cao nhất lên đến 270 triệu đồng.

Subaru Forester i-S ES 2023 được giảm từ mức 1,199 tỷ đồng xuống còn 929 triệu đồng. Khách hàng mua xe còn nhận được nhiều quà tặng khác đi kèm.

Nhiều mẫu xe giảm giá sâu nhưng lượng tiêu thụ vẫn rất yếu.

Subaru Outback xuất xưởng năm 2022 đang hưởng ưu đãi lớn nhất trị giá tới 440 triệu đồng, gồm 3 năm chi phí lãi suất vay 0%, 4 năm không chi phí bảo hiểm vật chất, bảo hành 5 năm không giới hạn số ki-lô-mét, kèm quà tặng tiền mặt…

Công ty Honda Việt Nam thông báo chương trình khuyến mại “Đón mùa lễ hội - Tưng bừng ưu đãi” áp dụng từ ngày 5/12 đến hết 31/12/2023 cho toàn bộ các mẫu xe ô tô đang bán trên thị trường.

Cụ thể, các mẫu xe từ lắp ráp đến nhập khẩu đều được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ vào giá bán. Điều này có nghĩa xe lắp ráp trong nước sẽ được giảm tới 100% lệ phí trước bạ (Nghị định 41/2023/NĐ-CP cho phép từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và 50% lệ phí doanh nghiệp khuyến mại).

Nhờ đó, giá xe Honda City đang được giảm lên tới 100% trước bạ, giúp bản G chỉ còn 531 triệu đồng (giá niêm yết 559 triệu đồng), bản L giá còn 559 triệu đồng (giá niêm yết 589 triệu), bản RS giá giảm từ 609 triệu xuống còn 579 triệu đồng.

Tương tự, Toyota Việt Nam cũng tung chương trình khuyến mãi ngay từ những ngày đầu tháng 12. Cụ thể, các mẫu xe bao gồm Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio đều được hỗ trợ lệ phí trước bạ lên tới 50%, từ 28 tới 35 triệu đồng và được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ của Toyota Gói vàng.

Trong khi đó, mẫu xe Toyota Yaris Cross được hỗ trợ lệ phí trước bạ lên tới 100% từ 73 tới 86 triệu đồng tùy từng phiên bản kèm 2 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota Gói vàng.

Với mức khuyến mãi trên, giá mới của Toyota Vios còn từ 455 - 562 triệu đồng, Veloz Cross còn từ 625 - 671 triệu đồng, Avanza Premio giá còn từ 530 - 568 triệu đồng.

Giảm “khủng” nhất là VinFast Lux A2.0 còn tồn kho tại một số đại lý (VIN 2022) với mức giảm khoảng 500 - 800 triệu đồng. Theo đó, VinFast Lux A2.0 trước khi khai tử hồi tháng 7/2022 có giá niêm yết từ 1,115 - 1,358 tỷ đồng, nhưng nay chỉ còn 600 triệu đồng cho bản nâng cao và 680 triệu đồng cho bản cao cấp.

Ngoài việc giảm giá cho hàng tồn VinFast Lux A2.0, hãng VinFast còn tung chương trình ưu đãi đến 30 triệu đồng đối với khách hàng đặt cọc mẫu xe điện mới VF7.

Không chỉ trong tháng cuối cùng của năm các hãng xe mới tung ra các chương trình khuyến mãi, trước đó, tháng 10 và 11 hầu hết các hãng xe đều tung ưu đãi nhằm kích cầu doanh số bán ô tô dịp cuối năm.

Chưa bao giờ cơn bão giảm giá "quét" qua thị trường ô tô lại mạnh mẽ như thời điểm cuối năm 2023. Loạt mẫu xe đình đám của nhiều thương hiệu cũng lao vào cuộc chiến giảm giá. Tùy thuộc vào giá bán, mức khuyến mại hãng sản xuất đưa ra tương đương với mức giảm 30 triệu đến cả trăm triệu đến nửa tỉ đồng/chiếc.

Nhiều đại lý, Showroom ô tô đua nhau đưa ra các chương trình giảm giá nhằm kích cầu mua sắm dịp Tết. (Ảnh minh hoạ).

Theo báo cáo bán hàng mới đây của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), sau khi tăng trưởng doanh số 13% ở tháng 9, bước sang 10 vừa qua, dù các nhà sản xuất tiếp tục đua nhau khuyến mại, nhưng thị trường ô tô Việt Nam vẫn chững lại dù đã bước vào mùa mua sắm cao điểm trong năm.

Cụ thể, trong tháng 10/2023, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA chỉ đạt 25.369 xe, tương đương lượng xe bán ra trong tháng 9/2023, đạt 25.375 xe.

Trong đó, ô tô du lịch chiếm 19.624 xe giảm 0,2%; xe thương mại chiếm 5.604 xe, tăng 1% so với tháng 9/2023. Xét theo nguồn gốc xuất xứ, ô tô lắp ráp trong nước chiếm 16.414 xe, giảm 1%; xe nhập khẩu nguyên chiếc chiếm 8.955 xe, tăng 2% so với tháng trước đó. Tính cả lượng ô tô của Hyundai bán ra, tổng lượng ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 10/2023 đạt 32.827 xe giảm 1.475 xe tương đương 4,5% so với tháng 9.2023.

Như vậy, sau khi lấy lại nhịp tăng trưởng trong tháng 9/2023, sức mua ô tô trên thị trường đang chững lại bất chấp nhiều mẫu mã ô tô được giảm giá bán và chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước vẫn đang có hiệu lực.

Điều này trái ngược với những năm trước khi bước vào tháng cuối cùng của năm nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt thường gia tăng. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu khiến nhu cầu mua sắm, đổi ô tô mới theo đó cũng giảm.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 11, sản lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước ước đạt 36.900 chiếc, tăng 18,6% so với tháng 10 (với 31.100 chiếc). So với cùng kỳ năm 2022, con số này cũng tăng 5,4%.

Với các số liệu trên, có thể thấy ô tô sản xuất trong nước có sự tăng trưởng mạnh về nguồn cung trong tháng 11, nhưng tiêu thụ trên thị trường chưa mấy khả quan do áp lực của khủng hoảng kinh tế.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, kết thúc năm 2023, thị trường ô tô Việt Nam khó có khả năng đạt doanh số hơn 404.000 xe như năm 2022 mà chỉ đạt khoảng 70% do tác động của yếu tố kinh tế khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh khó khăn hiện nay.