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Nhiều mẫu ô tô giảm giá niêm yết trong tháng 7

Lê Tuấn
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Bên cạnh các ưu đãi kích cầu, một số mẫu ô tô đến từ Honda, Toyota hay Ford được hãng điều chỉnh giá niêm yết, từ đó cũng giúp người dùng tiếp cận sản phẩm với mức giá “mềm” hơn.

Mới đây, Honda Việt Nam công bố điều chỉnh giá bán dành cho phiên bản HR-V G với mức giảm 30 triệu đồng. Theo đó, giá bán thực tế của mẫu SUV cỡ B này giảm từ 699 triệu xuống còn 669 triệu đồng từ 1/7.

Honda HR-V bản tiêu chuẩn được giảm giá﻿ xuống còn 669 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Mức giá sau điều chỉnh giúp HR-V G thu hẹp khoảng cách so với đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xforce Luxury (665 triệu đồng), Toyota Yaris Cross V (650 triệu đồng) và Hyundai Creta Đặc biệt (659 triệu đồng). So với các đối thủ đều là bản cao, HR-V G dù là bản tiêu chuẩn nhưng đã được trang bị gói công nghệ an toàn Honda SENSING.

Trước đó hồi tháng 2, phiên bản Honda HR-V hybrid cũng được giảm giá 34 triệu đồng xuống còn 835 triệu đồng. Động thái điều chỉnh giá của hãng khi đó diễn ra sau khi chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid có hiệu lực.

Cũng ở nhóm xe Nhật, Toyota Việt Nam đặt lại tên cho hai bản hybrid của Camry, lần lượt từ HEV MID và HEV TOP thành HEV Premium và HEV Luxury.

Đáng chú ý, bản HEV Premium giờ có giá 1,32 tỷ đồng, thấp hơn 140 triệu đồng so với giá niêm yết trước đây. Trong khi đó, phiên bản Camry HEV Luxury vẫn giữ nguyên giá bán 1,46 tỷ đồng, không thay đổi so với thời điểm từng được giảm giá 70 triệu đồng hồi tháng 1.

Toyota Camry﻿ tại Việt Nam hiện chỉ còn cấu hình hybrid.

Ngoài ra, hãng cũng không còn bán bản máy xăng 2.0Q. Theo đó, Toyota Camry tại Việt Nam hiện chỉ còn các phiên bản hybrid.

Sau khi Honda Accord và Mazda6 ngừng bán, Toyota Camry là mẫu xe Nhật duy nhất còn lại ở phân khúc sedan cỡ D. Đây cũng là cái tên ăn khách nhất tại phân khúc này suốt hàng chục năm qua.

Thứ ba là Ford Ranger Wildtrak 2026 bản 2.0L máy dầu. Cụ thể, từ 1/7, mẫu bán tải này có mức giá bán là 949 triệu đồng. Con số này thấp hơn 30 triệu so với bản Wildtrak máy dầu 2.0L tăng áp kép mở bán trước đây (979 triệu).

Phiên bản Ranger Wildtrak 2026 chỉ dùng tăng áp đơn, đồng thời có một số thay đổi về trang bị. Trong khi đó, bản tăng áp kép đã bị lược bỏ và thay thế bằng Wildtrak máy dầu V6 giá 1,093 tỷ đồng từ trước đó.

Ngoài ra, hãng cũng đã bỏ phiên bản số sàn. Các bản XLS một cầu và hai cầu giữ nguyên giá ở mức 707-776 triệu đồng, dù được bổ sung thêm nhiều trang bị tiện nghi.

Với những nâng cấp trên phiên bản mới, Ford Ranger hứa hẹn sẽ tiếp tục là mẫu bán tải được ưa chuộng nhất thị trường Việt Nam. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, Ranger đã bán được 6.134 chiếc, chiếm hơn 56% thị phần phân khúc.

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