Nhiều mẫu iPhone 17 đang giảm giá mạnh sát Tết

Hòa chung không khí mua sắm nhộn nhịp dịp cuối năm, các hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam đồng loạt tung ra các chương trình kích cầu mạnh mẽ cho dòng sản phẩm Apple mới nhất. Ghi nhận thực tế cho thấy iPhone 17 Pro Max, "ngôi sao" của dòng sản phẩm năm 2025 hiện có giá bán khoảng 37 triệu đồng cho bản 256GB, thấp hơn 1 triệu đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản dung lượng lớn như 1TB hay 2TB cũng được điều chỉnh giảm từ 500.000 đến 800.000 đồng.

Bên cạnh phiên bản cao cấp nhất, iPhone 17 Pro và iPhone 17 tiêu chuẩn cũng ghi nhận mức giảm nhẹ để thu hút khách hàng phổ thông. Cụ thể, iPhone 17 Pro bản 256GB đã giảm 1,4 triệu đồng xuống còn 33,6 triệu đồng, trong khi iPhone 17 thường cũng được điều chỉnh về mức 24,2 triệu đồng. Nhìn chung, dòng iPhone 17 năm nay được đánh giá là có khả năng giữ giá ổn định hơn các năm trước nhờ nhu cầu thị trường cao và chính sách kiểm soát giá tốt từ các đại lý.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ nhất lại nằm ở mẫu iPhone Air. Từng bị xem là "bom xịt" khi mới ra mắt do ít nhận được sự quan tâm, mẫu điện thoại mỏng nhất lịch sử Apple này hiện đang có mức giá giảm sâu kỷ lục. Tại nhiều hệ thống, iPhone Air bản 256GB đang được chào bán ở mức 24,8 triệu đồng, giảm tới 7,2 triệu đồng so với giá niêm yết và hiện chỉ ngang ngửa với giá của phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn – vốn thuộc phân khúc thấp hơn.

Động thái điều chỉnh giá mạnh tay này đã ngay lập tức phát huy tác dụng. Đại diện các chuỗi bán lẻ xác nhận doanh số iPhone Air đã tăng trưởng đột biến gấp 2-3 lần so với trước đó. Việc sở hữu thiết kế khung titan siêu nhẹ, lớp phủ Ceramic Shield 2 bền bỉ cùng mức giá "hời" chưa từng có đã khiến iPhone Air từ một sản phẩm kén khách bỗng chốc trở thành món hàng hot được săn đón trong những ngày giáp Tết này.