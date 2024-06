Nhiều mã đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán bị mờ, Đắk Lắk xử lý thế nào?

Chiều 28/6, ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có nhiều mã đề thi môn Toán bị mờ.

Nguyên nhân được cho là do lỗi từ bộ phận in ấn, việc in đề với số lượng lớn trên những máy in siêu tốc nên có 1-3 câu trên một số mã đề bị in mờ.

Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Theo ông Khoa, qua rà soát ban đầu, khoảng 20 thí sinh bị ảnh hưởng do lỗi mờ mã đề. Để đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh này, tỉnh đã báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo thi quốc gia chấm điểm tối đa đối với những thí sinh thực sự bị ảnh hưởng bởi lỗi mờ đề.

Theo đó, nếu thí sinh nào mờ một câu thì chấm cho câu đó đạt 0,2 điểm. Tương tự, chấm 0,4 và 0,6 điểm đối với những thí sinh bị mờ 2-3 câu.

“Đây là lỗi kỹ thuật đánh tiếc, gây mờ vài câu trong 1-2 mã đề môn Toán. Tuy nhiên chúng tôi khẳng định đề môn Toán không bị lỗi in sao từ đề chính” , ông Khoa nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Đắk Lắk có tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi 99,61%. Không có thí sinh, cán bộ giáo viên vi phạm quy chế thi sau 2 ngày thi.