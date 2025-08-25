Nhiều lãnh đạo cấp cao rời chức, chủ tịch doanh nghiệp 54.000 tỷ lên tiếng

Trước đó, ông Phạm Văn Tài, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và ông Nguyễn Một, Giám đốc cao cấp phụ trách Văn hóa – Truyền thông tự nguyện xin nghỉ công tác trong đợt tái cấu trúc và chuyển đổi số trên toàn Thaco trong cuối năm 2025.

Mới đây, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) Trần Bá Dương đã có thư gửi toàn thể cán bộ nhân viên về việc hoàn thành sớm mục tiêu chiến lược giai đoạn 2023-2025 và triển khai công tác sắp xếp, tái cấu trúc nhân sự theo hướng tinh gọn, hiện đại hóa, mở ra bước khởi đầu quan trọng và tất yếu cho sự phát triển bền vững của Thaco trong giai đoạn mới.

Trong thư, ông bày tỏ rất vui và cảm kích khi có nhiều lãnh đạo các cấp của Thaco lớn tuổi đã hiểu, ủng hộ Thaco thông qua việc tự nguyện xin nghỉ để nhường lại vị trí cho anh em kế thừa trẻ hơn, bất chấp việc đã gắn bó, cống hiến nhất định để Thaco có được như ngày hôm nay.

"Họ xứng đáng được ghi nhận như là những hy sinh nhằm đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Thaco trong giai đoạn tiếp theo. Tôi cũng yêu cầu lãnh đạo các cấp cùng tôi nghiêm túc, tận tâm triển khai chương trình đánh giá và sắp xếp lại nhân sự dựa trên nguyên tắc khách quan - minh bạch - công bằng, đảm bảo việc hình thành đội ngũ nhân sự có năng lực vừa tiếp nối truyền thống, vừa năng động, thích ứng nhanh, phù hợp với xu thế phát triển mới của thời đại và chiến lược phát triển của Thaco", Chủ tịch Thaco cho biết.

Trong đợt thay đổi nhân sự cấp cao vừa qua, Thaco đã công bố bổ nhiệm ba Phó Tổng Giám đốc. Ông Nguyễn Quang Bảo - Tổng Giám đốc Thaco Auto, ông Trần Bảo Sơn - Tổng Giám đốc Thaco Agri và ông Nguyễn Hoàng Tuệ - Tổng Giám đốc Thadico được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thaco.

Đồng thời, ông Lưu Văn Đạt tiếp tục được tái bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thaco phụ trách pháp lý; ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Thaco.

Song song đó, Thaco cũng bổ nhiệm các lãnh đạo Ban Nghiệp vụ quản trị Thaco gồm: ông Max Sunarcia giữ chức Giám đốc Tài chính Thaco, ông Nguyễn Quang Thái giữ chức Giám đốc Ban Nhân sự Thaco.

Theo thông tin từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) tiền thân là Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải.

Doanh nghiệp tư nhân này được thành lập tại Đồng Nai, do ông Trần Bá Dương (sinh năm 1960) là người sáng lập, chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong lần cập nhật gần đây nhất, diễn ra gần cuối năm 2020, Thaco đã tăng vốn điều lệ từ mức 16.950 tỷ đồng lên 30.510 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính từ Thaco năm ngoái, tại thời điểm 30-6-2024, tập đoàn có vốn chủ sở hữu ở mức 54.260 tỷ đồng, tăng gần 4.200 tỷ đồng so với một năm trước đó.﻿