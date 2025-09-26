Nhiều lần tuyên bố không thể từ bỏ khí đốt Nga, một khách hàng lớn của Moscow vừa ‘chốt đơn’ mua gần 70 tỷ m³ LNG từ Mỹ trị giá hơn 40 tỷ USD

Tập đoàn năng lượng nhà nước BOTAS (Thổ Nhĩ Kỳ) vừa ký hợp đồng mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ trong vòng 20 năm, truyền thông quốc tế đưa tin.

Theo hợp đồng với công ty giao dịch hàng hóa tư nhân đa quốc gia Mercuria, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhập khoảng 4 tỷ m³ LNG từ Mỹ mỗi năm, bắt đầu từ 2026, Bộ trưởng Năng lượng Alparslan Bayraktar cho biết ngày 24/9.

Thỏa thuận được ký tại New York trong chuyến thăm Liên Hợp Quốc của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, dự kiến cung cấp tổng lượng khí gần 70 tỷ m³. Nguồn LNG sẽ được cung ứng từ các cảng xuất hàng của Mỹ và các cơ sở tái khí hóa tại Thổ Nhĩ Kỳ, châu Âu và Bắc Phi.

“Thỏa thuận này sẽ đóng góp đáng kể vào mục tiêu nâng kim ngạch thương mại giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ lên 100 tỷ USD”, ông Bayraktar nói, đồng thời nhấn mạnh hợp đồng này giúp tăng cường an ninh nguồn cung và đa dạng hóa năng lượng cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tờ Ekonomi dẫn lời chuyên gia của hãng truyền thông Vahap Munyar cho biết, thỏa thuận này ước tính trị giá 43 tỷ USD, với giá trị nhập khẩu LNG trung bình hàng năm là 2,15 tỷ USD.

Động thái bước ngoặt này diễn ra khi Ankara tìm cách cải thiện quan hệ với Washington. Ngày 22/9, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố dỡ bỏ loạt thuế trả đũa áp dụng từ năm 2018 với hàng nhập khẩu Mỹ, gồm ô tô và trái cây. Đây được là tín hiệu thiện chí trước cuộc gặp giữa ông Erdogan và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

BOTAS hiện phụ trách hạ tầng dầu khí và thương mại khí của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Mercuria là một trong những tập đoàn năng lượng – hàng hóa lớn nhất thế giới.

Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết BOTAS cũng đã ký thỏa thuận sơ bộ dài hạn với Woodside Energy, nhà sản xuất khí lớn nhất Australia. Theo đó, BOTAS sẽ nhập khoảng 5,8 tỷ m³ LNG trong vòng 9 năm, bắt đầu từ 2030, chủ yếu từ dự án LNG tại Louisiana của Woodside.

Động thái của Thỗ Nhĩ Kỳ cũng được theo dõi chặt chẽ tại Nga. Moscow từ lâu xem Thổ Nhĩ Kỳ vừa là khách hàng lớn, vừa là quốc gia trung chuyển khí qua đường ống TurkStream sang Nam Âu. Các hợp đồng LNG dài hạn với Mỹ và Australia làm suy yếu vai trò này, đe dọa thị phần Gazprom (Nga) trong bối cảnh nhu cầu khí qua đường ống tại châu Âu đang sụt giảm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nhiều lần thể hiện quan điểm rằng, nước này không thể từ bỏ nguồn cung khí đốt giá rẻ từ Nga, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát cao và khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Mặc dù là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và theo đuổi tiến trình gia nhập EU nhiều năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Nga trong lĩnh vực năng lượng. Ankara hiện phụ thuộc vào Nga khoảng 40% nhu cầu khí đốt tự nhiên, thông qua các hợp đồng dài hạn và dự án quan trọng như đường ống TurkStream.

Tham khảo: Reuters, Bne Intellinews﻿