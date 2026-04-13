Nhiều khu vực tại Nhật Bản ghi nhận nắng nóng trái mùa

Người dân đi dưới ô che nắng tại Shizuoka khi nhiệt độ vượt 30°C, ngày 11/4/2026. (Ảnh: Kyodo)

Ngày 11/4, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết nhiều khu vực ở miền Đông và miền Tây nước này ghi nhận thời tiết nắng nóng trái mùa. Thành phố Shizuoka ở miền Trung đạt mức 30,3°C, tương đương nhiệt độ thường thấy ở khu vực này vào cuối tháng 7.

Tại thủ đô Tokyo, nhiệt độ lên tới 27,3°C. Một số khu vực khác cũng ghi nhận mức nhiệt cao gồm thành phố Sano (tỉnh Tochigi) với 29,7°C và Otsuki (tỉnh Yamanashi) với 29,5°C.

Người dân di chuyển tại Tokyo trong thời tiết nắng nóng trái mùa, ngày 11/4/2026. (Ảnh: Kyodo)

Tại khu vực quanh ga Shizuoka, nhiều người đã mặc áo ngắn tay do thời tiết nắng nóng. Một học sinh 14 tuổi cho biết em cảm thấy lo lắng về mùa hè khi mới đầu tháng 4 nhiệt độ đã tăng cao.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân cần đề phòng các nguy cơ liên quan đến nắng nóng, do thời tiết ấm lên sớm khiến cơ thể chưa kịp thích nghi.

(Theo Kyodo News)