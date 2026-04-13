Nhiều khu vực tại Nhật Bản ghi nhận nắng nóng trái mùa

Mạnh Dương |

Nhiều khu vực tại Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ cao bất thường trong tháng 4, trong đó thành phố Shizuoka vượt 30°C, tương đương mức giữa mùa hè.

Nhiều khu vực tại Nhật Bản ghi nhận nắng nóng trái mùa - Ảnh 1.

Người dân đi dưới ô che nắng tại Shizuoka khi nhiệt độ vượt 30°C, ngày 11/4/2026. (Ảnh: Kyodo)

TIN LIÊN QUAN

Ngày 11/4, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết nhiều khu vực ở miền Đông và miền Tây nước này ghi nhận thời tiết nắng nóng trái mùa. Thành phố Shizuoka ở miền Trung đạt mức 30,3°C, tương đương nhiệt độ thường thấy ở khu vực này vào cuối tháng 7.

Tại thủ đô Tokyo, nhiệt độ lên tới 27,3°C. Một số khu vực khác cũng ghi nhận mức nhiệt cao gồm thành phố Sano (tỉnh Tochigi) với 29,7°C và Otsuki (tỉnh Yamanashi) với 29,5°C.

Nhiều khu vực tại Nhật Bản ghi nhận nắng nóng trái mùa- Ảnh 1.

Người dân di chuyển tại Tokyo trong thời tiết nắng nóng trái mùa, ngày 11/4/2026. (Ảnh: Kyodo)

Tại khu vực quanh ga Shizuoka, nhiều người đã mặc áo ngắn tay do thời tiết nắng nóng. Một học sinh 14 tuổi cho biết em cảm thấy lo lắng về mùa hè khi mới đầu tháng 4 nhiệt độ đã tăng cao.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân cần đề phòng các nguy cơ liên quan đến nắng nóng, do thời tiết ấm lên sớm khiến cơ thể chưa kịp thích nghi.

(Theo Kyodo News)

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

01:00
Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

01:12
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
