Nhiều khách sạn trên cả nước vắng khách dịp 2/9

Theo dữ liệu của nền tảng du lịch Mustgo - đối tác của 2.000 khách sạn trên cả nước, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn mới chỉ đạt công suất phòng khoảng 40% trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới.

Ngay cả những khu nghỉ "hot" gần đây như Stelia Beach Resort Tuy Hòa (Phú Yên) hay Radisson Blu Cam Ranh Resort (Khánh Hòa), du khách vẫn còn nhiều lựa chọn đặt phòng và dịch vụ cho kỳ nghỉ 2/9 tới.

Nhà hàng tre lớn nhất Việt Nam nằm đối diện với tháp Nghinh Phong (thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

Tại Lâm Đồng, đại diện phòng Văn hóa – Thông tin (UBND TP. Đà Lạt) dự báo dịp lễ 2/9 Đà Lạt không quá đông, khó xảy ra tình trạng quá tải dịch vụ và lưu trú. Tính đến ngày 21/8 mới có 40% số phòng lưu trú của Đà Lạt đã khách đặt cho dịp nghỉ lễ 2/9. Lãnh đạo Sở Du lịch Kiên Giang cũng dự báo lượng khách sẽ giảm trong tháng 9.

Bà Đinh Thị Thu Thảo – Giám đốc kinh doanh Công ty Mustgo Travel cho biết kỳ nghỉ 2/9, các sản phẩm đường bay còn trống nhiều, trong khi các sản phẩm đường bộ gần hết chỗ. Nổi bật có Sa Pa sẽ là nơi đông đúc du khách trong dịp này.

Để thu hút du khách, nhiều khách sạn bắt đầu tung khuyến mãi hấp dẫn như bỏ phụ thu dịp lễ hoặc nâng hạng phòng miễn phí; đồng thời kỳ vọng sát kỳ nghỉ lễ, lượng khách đặt phòng và dịch vụ sẽ tăng lên.

Về sức mua tour du lịch dịp 2/9 năm nay, bà Trần Phương Linh - Giám đốc Tiếp thị và CNTT, Công ty BenThanh Tourist cho biết khách đặt sớm hơn so với thường lệ, nhưng sức mua không có sự gia tăng đột biến như trong cao điểm 3 tháng du lịch hè vừa qua. So với cùng kỳ trước khi bùng phát dịch Covid-19, sức mua tour lễ 2/9 năm nay chỉ tăng nhẹ; giá tour lễ tăng từ 20% - 30% so với ngày thường.

"Nghỉ lễ 2/9 kéo dài tối đa 4 ngày nên các chương trình tour du lịch ngắn ngày, du lịch trong nước và tới các thị trường gần như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Bali vẫn là lựa chọn của số đông du khách. Tại BenThanh Tourist, điểm đến hàng đầu du lịch lễ 2/9 lần lượt là Phú Quốc, Đà Lạt và tour miền Bắc như Hà Nội, Sa Pa…" - bà Trần Phương Linh nói.

Sa Pa sẽ là điểm đến thu hút đông đảo du khách dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay.

Để thu hút du khách, nhiều chương trình ưu đãi và hoạt động ẩm thực, trải nghiệm được tổ chức tại các khách sạn, resort trên cả nước. Tại Khánh Hòa, Alma Resort thiết kế nhiều hoạt động thú vị từ ẩm thực, vui chơi giải trí đến chăm sóc sức khỏe trong dịp này.

Du khách có cơ hội thưởng thức chương trình nhạc sống, pháo hoa điện, lửa trại, lớp học trang trí bánh gato, làm bánh pizza, làm trà sữa dành cho trẻ em và lớp pha chế cocktail Việt dành cho người lớn.

Chuỗi khách sạn Meliá giới thiệu các chương trình ưu đãi tại hầu hết cơ sở lưu trú ở Việt Nam, như cho phép check-in sớm (từ 9h), hoặc check-out muộn (đến 16h) tại các khách sạn ở Khánh Hòa và Tây Ninh. Tại Meliá Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) có chương trình âm nhạc đặc sắc, còn Meliá Ba Vì (Hà Nội) giảm giá 15% các tour trekking khám phá vườn quốc gia Ba Vì.

Chuỗi khách sạn Azerai lại thu hút khách bằng cách đa dạng hóa trải nghiệm, như cung cấp tour dạo chơi đồng bằng sông Cửu Long bằng xe đạp (tại Azerai Cần Thơ), hoạt động lướt ván buồm trên bờ biển Bình Thuận (tại Azerai Kê Gà Bay) hay các chuyến khám phá lịch sử triều Nguyễn ở Cố đô Huế (tại Azerai La Residence Huế).

Tại Quảng Ninh, khu nghỉ dưỡng Premier Village Halong Bay Resort áp dụng ưu đãi trực tiếp lên giá villa, bao gồm bữa sáng và ăn tối buffet cho người lớn với 2 giờ uống bia và đồ uống không cồn miễn phí. Tại Hòa Bình, Serena Resort Kim Bôi áp dụng ưu đãi kỳ nghỉ 2 đêm dành cho 2 người lớn, bao gồm 2 buffet sáng và 1 buffet tối dành cho 2 người cùng gala "Văn hóa xứ Mường".