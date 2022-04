Nhiều khả năng sẽ có áp thấp nhiệt đới, mưa lớn trong dịp nghỉ Lễ 30-4

Sáng nay 25-4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai (PCTT), Chủ tịch Uỷ ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) - chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác PCTT và TKCN năm 2022.

Ông Trần Hồng Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn - trình bày tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, cho biết từ ngày 26 đến 27-4 có khả năng hình thành một dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực phía Nam của Biển Đông; dự báo khoảng ngày 29-4 đến 1-5 trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành các vùng xoáy thấp.

"Trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 sẽ xảy ra xoáy thuận nhiệt trên khu vực Nam Biển Đông có khả năng mạnh lên áp thấp nhiệt đới"- ông Trần Hồng Thái nói.

Theo ông Thái, từ ngày 29-4 đến 2-5, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng; các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và dông.

“Trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5, có khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm: Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ; trên biển có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão với xác suất 40 - 60%”- ông Trần Hồng Thái nhấn mạnh.

Theo ông Trần Hồng Thái, từ ngày 24 đến 27-4, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và từ ngày 25 đến 27-4 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%.

Từ ngày 25 đến 26-4, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%.

Khu vực Hà Nội từ ngày 25 đến 26-4, có khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất ngày từ 50-60%.