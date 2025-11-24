Nhiều học giả, chuyên gia uy tín góp mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế ME.AI25

Quy mô và uy tín học thuật quốc tế

ME.AI25 được kỳ vọng là diễn đàn học thuật chất lượng, dự kiến quy tụ gần 200 nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp và tầm nhìn về đổi mới đào tạo truyền thông trong bối cảnh AI và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, hội thảo hướng đến việc nâng cao năng lực và thúc đẩy phong trào nghiên cứu trong lĩnh vực Đào tạo và Giáo dục truyền thông tại Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn toàn ngành đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, sự kiện cũng đặt ra những định hướng và giải pháp thiết thực trước các thách thức, rào cản khi triển khai AI trong giáo dục và đào tạo truyền thông.

Quy tụ giới học thuật trong và ngoài nước

Hội thảo được chủ trì bởi nhiều học giả và chuyên gia uy tín, tiêu biểu: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS. TS. Catherine Earl – Phó Giáo sư ngành Truyền thông, Khoa Truyền thông & Thiết kế, Đại học RMIT Việt Nam; TS. Trần Ngọc Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT; TS. Phạm Bình Dương – Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học FPT

Để các bài tham luận đảm bảo chất lượng khoa học và phù hợp với định hướng và chủ đề của Hội thảo, Hội đồng Thẩm định gồm các chuyên gia, nhà khoa học có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu và giảng dạy thuộc lĩnh vực Báo chí, Truyền thông và các ngành liên quan đã được thành lập, bao gồm:

- TS. Mạch Lê Thu - Chủ tịch Hội đồng Thẩm định. Hiện là Hiện là Giảng viên Viện Thông tin - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Giám đốc Đối ngoại của Hiệp hội Nghiên cứu Truyền thông Đông Nam Á.

- PGS.TS. Phạm Thị Thanh Tịnh - Thành viên Hội đồng Thẩm định. Hiện là Giảng viên cao cấp tại Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- TS. Nguyễn Phi Hùng - Thành viên Hội đồng Thẩm định. Hiện là Giảng viên bộ môn Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học FPT Hà Nội; Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025, theo bảng xếp hạng của Stanford University + Elsevier.

- Chuyên gia Lê Thị Ngọc Liên - Thành viên Hội đồng Thẩm định. Hiện là Chuyên gia và tư vấn viên độc lập về giới, truyền thông, đào tạo và nghiên cứu.

Bên cạnh thẩm định của Hội đồng, các tham luận còn được phản biện kín để bảo đảm tính khách quan và chất lượng học thuật.

Hơn 400 tóm tắt và gần 50 toàn văn tham luận chất lượng cao

Đến nay, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận hơn 400 tóm tắt tham luận từ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, sinh viên trong nước và quốc tế. Trong đó, gần 50 toàn văn tham luận chất lượng cao được chấp thuận.

Một số diễn giả chính dự kiến sẽ chia sẻ các nghiên cứu chuyên sâu và giàu tính học thuật trong Hội thảo có thể kể đến:

- GS.TS. Jin Jianbin - Giáo sư Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc

- GS. TS. Maria Diosa D. Labiste - Trưởng khoa Khoa Truyền thông và Truyền thông đại chúng, Đại học Philippines Diliman

- GS. TS. Phạm Gia Khánh - Giáo sư tại Khoa Khoa học Ứng dụng và Cơ điện tử, Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Munich, Đức

- PGS. TS. Akhil Bhardwaj - Phó Trưởng khoa kiêm Giám đốc Văn phòng Hợp tác Quốc tế & Sáng kiến Toàn cầu, Đại học Toàn cầu O.P. Jindal, Ấn Độ

- PGS. TS. Catherine Earl - Phó Giáo sư ngành Truyền thông, Khoa Truyền thông & Thiết kế, Đại học RMIT Việt Nam.

- TS. Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Truyền thông Lê

- TS. Zhu Runping - Trợ lý giáo sư, Đại học Sư phạm Bắc Kinh – Đại học Baptist Hong Kong, Trung Quốc

- TS. Trần Minh Tùng - Giám đốc Cơ sở Đà Nẵng, FPT School of Business & Technology, Trường Đại học FPT

- TS. Trần Thị Yến Minh - Trưởng ngành Truyền thông - Báo chí, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

- TS. Cao Hoàng Long - Giảng viên tại Khoa Tự động hóa, Trường Đại học Cần Thơ

- Chuyên gia Lê Nguyễn Trường Giang - Viện trưởng Viện chiến lược Chuyển đổi số

- Chuyên gia Nguyễn Văn Khánh - Chuyên gia về phát triển và đào tạo AI

- ThS. Aakarshan Singh - Phó Tổng Giám đốc Văn phòng Hợp tác Quốc tế & Các Sáng kiến Toàn cầu, Đại học Toàn cầu O.P. Jindal, Ấn Độ.

Sự góp mặt của các học giả đầu ngành trong và ngoài nước hứa hẹn mang đến những góc nhìn sâu sắc, xu hướng mới và giải pháp thực tiễn cho đào tạo truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Hội thảo “Đào tạo Truyền thông trong bối cảnh AI và Chuyển đổi số 2025 (ME.AI25)” hứa hẹn là sự kiện học thuật tiêu biểu cuối năm, góp phần kết nối tri thức, thúc đẩy sáng tạo và lan tỏa tinh thần đổi mới trong giáo dục truyền thông Việt Nam.