Nhiều hãng xe công bố danh mục xe tương thích với xăng E10

Mới đây, nhiều hãng ô tô và xe máy đến từ Nhật đã đồng loạt công bố danh sách các mẫu xe tại Việt Nam tương thích với loại nhiên liệu mới, đồng thời đưa ra khuyến nghị kỹ thuật dành cho người sử dụng.

Theo thông tin từ Mitsubishi Việt Nam, hầu hết các mẫu xe sử dụng động cơ phun xăng điện tử được hãng phân phối từ năm 1997 đến nay đều có thể sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, một số dòng xe đời cũ như L300 (1995-2003), Pajero V31 (1997-2002), Jolie (1998-2003) và Proton Wira (1996-1999) hiện chưa xác định rõ khả năng tương thích.

Toyota Việt Nam cho biết các dòng xe Toyota sản xuất từ năm 1997 trở về sau, bao gồm cả xe mới và xe đã qua sử dụng, đều vận hành bình thường với xăng E10.

Toyota khẳng định việc sử dụng xăng E10 không ảnh hưởng đến độ bền động cơ và mức độ an toàn trên các dòng xe của hãng (sản xuất sau năm 1997).

Hãng xe Nhật nhấn mạnh rằng loại nhiên liệu này không làm ảnh hưởng đến độ bền động cơ, mức độ an toàn hay phát sinh thêm chi phí bảo dưỡng so với xăng thông thường.

Trong khi đó, Suzuki khẳng định toàn bộ các mẫu ô tô hãng sản xuất và phân phối tại Việt Nam từ năm 2001 đến nay đều tương thích với E10. Các dòng xe đang kinh doanh như XL7, Swift, Jimny, Fronx, Ertiga, Carry Pro hay Eeco đều nằm trong danh sách được khuyến nghị sử dụng.

Ở mảng xe máy, Suzuki cho biết nhiều mẫu như Raider/Satria FI, GSX, Burgman, Gixxer, V-Strom và Address có thể sử dụng xăng E10 mà vẫn được áp dụng đầy đủ chính sách bảo hành chính hãng.

Tương tự, Yamaha Việt Nam xác nhận toàn bộ các mẫu xe máy sử dụng hệ thống phun xăng điện tử (FI) đều tương thích với E10 mà không cần điều chỉnh kỹ thuật.

Đối với các mẫu dùng bộ chế hòa khí, những xe sản xuất từ năm 2017 trở đi có thể sử dụng E10, trong khi các xe đời cũ hơn được khuyến nghị tiếp tục sử dụng xăng E5.

Trước đó, Honda Việt Nam cũng cho biết các dòng xe máy của hãng hoạt động ổn định với nhiên liệu có trị số octan từ 91 trở lên và tỷ lệ ethanol không vượt quá 10%. Điều này đồng nghĩa người dùng có thể sử dụng E5 RON 92 hoặc E10 RON 95 mà không ảnh hưởng đến động cơ và hệ thống nhiên liệu.

Động thái của các hãng xe diễn ra cảnh xăng E10 sẽ được bán rộng rãi, thay thế xăng khoáng trên thị trường từ ngày 1/6. Loại nhiên liệu này được pha trộn từ 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học, có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính so với xăng khoáng.

Trước thời điểm trên, Bộ Công Thương đã công bố bộ câu hỏi giải đáp hàng loạt băn khoăn, thắc mắc của người dân khi sử dụng xăng sinh học E10.

Một trong những tranh cãi phổ biến nhất liên quan đến xăng sinh học là cảm giác xe yếu hơn sau khi chuyển đổi nhiên liệu.

Theo Bộ Công Thương, trong điều kiện vận hành bình thường rất khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt về công suất giữa E10 và xăng khoáng.

Nếu xuất hiện hiện tượng xe ì hơn hoặc "kém bốc", nguyên nhân thường không nằm ở bản thân nhiên liệu mà có thể do hệ thống nhiên liệu tồn tại cặn bẩn hoặc rỉ sét.

Bộ Công Thương cũng khẳng định chưa có bằng chứng khoa học cho thấy xăng E10 làm hỏng động cơ. Theo cơ quan này, E10 được sử dụng nhiều năm tại khoảng 60 quốc gia trên thế giới.

Các thử nghiệm trong nước và quốc tế cũng chưa ghi nhận hiện tượng hư hỏng động cơ xuất phát từ bản thân nhiên liệu E10.

Trong trường hợp phương tiện hư hỏng và có đủ bằng chứng xác định nguyên nhân do xăng E10 gây ra, đơn vị cung cấp nhiên liệu sẽ phải chịu trách nhiệm trước tiên, tiếp đó là cơ quan quản lý nhà nước liên quan.