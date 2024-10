Hôm nay (30/10), Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán “VHM”) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2024 theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Sau 9 tháng đầu năm, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 69.910 tỷ đồng và tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes và các hợp đồng hợp tác kinh doanh) đạt 90.923 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 20.600 tỷ đồng. Kết quả này được hỗ trợ bởi việc bàn giao các dự án Vinhomes Ocean Park 2 – 3 và ghi nhận kết quả kinh doanh tại dự án Vinhomes Royal Island trong kỳ.

Doanh số bán hàng đạt 89.586 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm và doanh số chưa ghi nhận đạt 123.038 tỷ đồng tại thời điểm cuối Quý III năm 2024, nhờ kết quả bán hàng khả quan tại các đại đô thị.

Tại thời điểm 30/09/2024, Vinhomes có quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đạt 524.684 tỷ đồng và 215.966 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 18,3% so với tại thời điểm 31/12/2023.

Về hoạt động bán hàng, trong Quý III, doanh nghiệp tiếp tục ra mắt các phân khu mới tại các đại dự án. Cụ thể, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) mở bán Hoàng Gia và Đảo Vua. Sự kiện này góp phần đưa Vinhomes Royal Island trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản khi có tỉ lệ bán hàng cao bậc nhất miền Bắc.

Vinhomes Royal Island tại Vũ Yên, Hải Phòng có quy mô lên đến 887ha gồm các loại hình sản phẩm như Nhà liền kề, shophouse, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, dinh thự.

Bên cạnh đó, Vinhomes Royal Island cũng tạo kỷ lục khi chính thức bàn giao hơn 500 căn shop thương mại dịch vụ và shophouses tại phân khu Tài Lộc . Ngoài ra, tại Hà Nội, dự án Vinhomes Global Gate cũng đã nhận được sự quan tâm rất tích cực từ thị trường.

Tại khu vực phía Nam, phân khu căn hộ The Opus One (Vinhomes Grand Park, thành phố Thủ Đức) do Vinhomes hợp tác phát triển cùng đối tác Nhật Bản - Samty cũng đã ra mắt vào ngày 28/08/2024, góp phần gia tăng nguồn cung căn hộ cho thị trường phía Nam.