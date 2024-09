Nhiều doanh nghiệp 'bốc hơi' lợi nhuận sau soát xét

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (mã DIG) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 có nhiều chênh lệch so với với báo cáo tự lập trước đó.

Sau kiểm toán, doanh thu bán hàng giảm 186,5 tỷ đồng, xuống còn 833 tỷ đồng, chủ yếu do chênh lệch ở mảng bất động sản và xây dựng. Theo đó, lợi nhuận gộp của DIC Corp cũng giảm 43,9 tỷ đồng, xuống còn 108,9 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí và khấu trừ thuế, DIC Corp ghi nhận 21,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm nay, giảm hơn 55% so với báo cáo tự lập.

Trước kỳ nghỉ lễ, cổ phiếu DIG vừa trải qua những ngày giao dịch “sóng gió”, giảm giá cả 5 phiên vừa qua, áp lực bán mạnh lên sau khi thị trường đón nhận kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về quá trình cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại DIC Corp. Sau 1 tuần, thị giá DIG giảm hơn 7%.

Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (mã SGT) “bốc hơi” gần 28% lợi nhuận sau soát xét. Lợi nhuận sau kiểm toán bán niên năm 2024 giảm về 13,41 tỷ đồng, theo đó doanh nghiệp mới hoàn thành 4,9% kế hoạch năm.

Saigontel “bốc hơi” gần 28% lợi nhuận sau soát xét.

Thay đổi đáng chú ý nằm ở khoản chi phí tài chính tăng 12,6%, theo Saigontel, sự thay đổi nằm ở việc bổ sung trích lập dự phòng đầu tư theo quy định. Saigontel là doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của ông Đặng Thành Tâm , Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.

Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã TAR) bị kiểm toán từ chối kết luận về báo cáo tài chính. Lỗ sau thuế tăng mạnh từ 772 triệu đồng lên hơn hơn 8,2 tỷ đồng.

Công ty Trung An cho biết, chênh lệch trước và sau soát xét chủ yếu do kiểm toán điều chỉnh lãi dự thu của các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, và điều chỉnh chênh lệch tỷ giá đánh giá do đánh giá lại tỷ giá của khoản vay ngân hàng có gốc ngoại tệ.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) đã từ chối đưa ra kết luận. AASCS cho biết, TAR đang chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng về các vấn đề được nêu trong kết luận thanh tra của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ngày 13/9/2023, gồm chủ sở hữu của 15 triệu cổ phiếu TAR trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty; việc lập hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ năm 2021; thông tin liên quan đến số liệu hàng tồn kho công bố trên báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với giá trị hơn 1,255 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán cũng lưu ý, TAR không tiến hành kiểm kê hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 và cũng không thể hỗ trợ việc kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm kiểm toán. Đơn vị kiểm toán không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán truy hồi số liệu hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm 2023 là 965 tỷ đồng.

Khác với các trường hợp trên, báo cáo tài chính 6 tháng sau soát xét của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM (mã VEA) vẫn ghi nhận lợi nhuận nghìn tỷ, nhưng lại bị đơn vị kiểm toán ngoại trừ và lưu ý nhiều vấn đề về các khoản đầu tư.

Biến động kết quả kinh doanh của VEAM so với cùng kỳ năm trước.

Nửa đầu năm nay, VEAM lãi sau thuế 3.218 tỷ đồng. Nguồn lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết vẫn giúp VEAM sống khỏe, bất chấp hoạt động kinh doanh cốt lõi là sản xuất máy móc nông nghiệp kém hiệu quả trong nhiều năm liền.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lưu ý một loại vấn đề về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này. Cụ thể, tại ngày 30/6, VEAM chưa đánh giá khả năng thu hồi đối với các khoản phải thu đã quá hạn thanh toán với giá trị gần 46 tỷ đồng (đầu năm là hơn 44 tỷ đồng).

Cũng theo đơn vị kiểm toán , VEAM chưa đánh giá giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho tồn đọng, chậm luân chuyển tại tổng công ty là gần 72 tỷ đồng.

Một số khoản chi phí treo lại chờ xử lý với giá trị 466 tỷ đồng (bao gồm chi phí lãi vay, khấu hao, tiền thuê đất của nhà máy xốp ngừng hoạt động từ năm 2015 và chi nhánh Bắc Kạn của CTCP Vật tư Thiết Bị Toàn bộ (Matexim) đang được phản ánh trên khoản mục chi phí trả trước và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh người đọc về dự án đầu tư sản xuất máy kéo 4 bánh hạng trung đang tồn đọng, giá trị chi phí xây dựng cơ bản dở dang có thể phụ thuộc vào phán quyết của cơ quan có thẩm quyền trong tương lai.

Ngoài ra, VEAM chưa hoàn tất các thủ tục gia hạn dự án di chuyển và xây mới nhà máy sản xuất máy kéo nhỏ được hội đồng quản trị phê duyệt ngày 31/7 trong khi thời gian thực hiện từ quý IV/2016 đến quý I/2023.

Đơn vị kiểm toán lưu ý, đến ngày lập báo cáo tài chính, các cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt chính thức quyết toán cổ phần hóa công ty mẹ VEAM.