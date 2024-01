Nhiều địa phương, nhiều trường học tiếp tục cho học sinh nghỉ học, dạy học trực tuyến vì rét đậm

Trường học Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học, học trực tuyến

Trước diễn biến thời tiết tiếp tục rét đậm, sáng ngày hôm nay 24/1 nhiều trường tiểu học ở Hà Nội tiếp tục thông báo cho học sinh nghỉ học, học trực tuyến.

Sau thông tin dự báo thời tiết lúc 6h sáng trên chương trình Chào buổi sáng, kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam, trường tiểu học Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm đã thông báo tới phụ huynh tiếp tục cho học sinh nghỉ ở nhà và tham gia học trực tuyến, thời gian học cũng được lùi lại bắt đầu từ 8h30 sáng để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Trường tiểu học Nguyễn Du, Nam Từ Liêm cũng thông báo học sinh nghỉ ở nhà, học trực tuyến.

Trước đó sáng 23/1, thời tiết Hà Nội lạnh sâu kèm theo mưa phù, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố đồng loạt thông báo phụ huynh không đưa con đến trường, cho trẻ ở nhà để bảo đảm sức khỏe. Các nhà trường đồng loạt chuyển trạng thái, linh hoạt triển khai phương án khi thời tiết chuyển rét đậm, rét hại.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh do công việc bận rộn nên vẫn muốn gửi con đến trường. Anh Nguyễn Tuấn Anh (Thanh Xuân) cho hay: "Công việc bận rộn dịp cuối năm nên tôi vẫn chở con đến trường. Ở trường, các cô bật điều hòa ấm, 32 độ C và chiều đón con, tôi thấy con vẫn sinh hoạt, học tập bình thường. Ở lớp, một số bạn của con đến muộn hoặc nghỉ học nhưng si số lớp vẫn khá đông. Vất vả nhất là gọi con dậy, mặc ấm còn tôi và vợ thay nhau, người đưa đi, người đón về. Đúng là gió rét và trời lạnh nên không đi nhanh được, nhưng để con ở nhà không ai trông, đành trông cậy vào nhà trường".

Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, trong ngày 23/1, ngoài việc thông báo cho học sinh nghỉ ở nhà do trời rét, nhiều trường thông tin đến phụ huynh, nếu gia đình nào không có điều kiện quản lý, trông giữ trẻ, các trường vẫn bố trí giáo viên quản lý, chăm sóc trẻ theo thời gian học như bình thường.

Nhiều trường học đã triển khai giải pháp phòng chống rét như chuẩn bị đệm ấm, khăn ấm, nước ấm, điều hòa hai chiều để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Với một số trường học ở các quận huyện ngoại thành, do quãng đường di chuyển của phụ huynh và học sinh khá xa nên đã triển khai dạy học trực tuyến. Các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã đồng loạt triển khai dạy và học trực tuyến cho học sinh toàn trường.



Băng phủ trên cây cỏ ở đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn.





Hà Giang xuất hiện băng giá, nhiều trường cho học sinh nghỉ học tránh rét



Ngày 23/1, thông tin từ huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, tại một số xã vùng núi cao nhiệt độ xuống rất thấp, đặc biệt, tại các xã Thượng Phùng, Xín Cái, nhiệt độ có thời điểm xuống dưới 0 độ C nên đã xuất hiện băng giá.

Đối với ngành giáo dục, các trường chủ động cơ sở vật chất nhà ở bán trú, phòng học; chủ động theo dõi tình hình thời tiết để thông báo và hướng dẫn phụ huynh giữ ấm cho con trước khi đến lớp.

Còn tại huyện Đồng Văn, nhiệt độ thời tiết dao động từ 2 đến 10 độ C. Tuy chưa xuất hiện băng giá nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân.

Ngành giáo dục đã cho 54 đơn vị trường học với trên 27 nghìn học sinh gồm các bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện được nghỉ học để phòng, tránh rét đợt này.



Tuyên Quang giao nhà trường chủ động giờ học, lịch nghỉ những ngày giá rét

Ngày 23/1, Sở GD&ĐT Tuyên Quang có văn bản gửi Phòng GD&ĐT huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc Sở và trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện triển khai công tác phòng, chống rét cho học sinh. Sở GD&ĐT Tuyên Quang yêu cầu thủ trưởng các đơn căn cứ vào bản tin dự báo thời tiết trên VTV1 (vào khoảng 6h15 hàng ngày và 19h45 ngày hôm trước) về nhiệt độ khu vực miền núi phía Bắc để chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, nhất là đối với các trường nội trú ở khu vực miền núi.

Cụ thể, phụ trách các đơn vị được phép cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời từ 10 độ C trở xuống; cho học sinh THCS được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời từ 7 độ C trở xuống.

Đồng thời, chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp theo khung thời gian năm học.

Giữ ấm, đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong những ngày rét đậm được tỉnh Tuyên Quang quan tâm. Ảnh: Báo GD&TĐ

Sở GD&ĐT Tuyên Quang cũng yêu cầu lãnh đạo các các đơn vị chủ động điều chỉnh thời gian học buổi sáng cho phù hợp với tình hình thời tiết.

Tổ chức các hình thức dạy học trực tuyến, giao bài cho học sinh nếu phải nghỉ nhiều ngày để phòng, chống rét. Không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài trời trong các ngày rét đậm, rét hại, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày mưa rét...

Cùng với đó, tiến hành kiểm tra, tu sửa lại phòng học, phòng học bộ môn, phòng ăn, phòng ở nội trú và bán trú cho học sinh, đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Các trường mầm non đảm bảo có đủ nước ấm, chăn ấm cho trẻ, có dép hoặc có tất giữ ấm chân trong lớp học.

Các trường có học sinh ăn, ở nội trú và bán trú quan tâm đến chế độ ăn uống cho học sinh đảm bảo dinh dưỡng, đủ thuốc dự phòng cho học sinh, đảm bảo cho học sinh có nước nóng để tắm, đủ quần áo mặc ấm, đủ nước ấm để uống.

Đồng thời, bố trí cán bộ, giáo viên trực trường đảm bảo mọi công việc hành chính của đơn vị vẫn diễn ra bình thường trong thời gian nghỉ học…