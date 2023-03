Nhiều công an xuất hiện tại một điểm giao dịch của F88 ở Sóc Trăng

Khoảng 9h ngày 13/3, nhiều công an xuất hiện tại 1 điểm giao dịch của Công ty F88 gần chợ Bông Sen (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Nhiều công an xuất hiện tại 1 điểm giao dịch của Công ty F88 ở Sóc Trăng.

Trả lời VTC News, Đại tá Phan Văn Ứng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, công an đến điểm giao dịch của Công ty F88 để “kiểm tra hành chính”.

Trước đó, lúc 11h30 ngày 6/3, tại toà nhà Văn Phôn Tower (đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP.HCM), hàng chục cảnh sát có mặt, thực hiện lệnh phong toả, khám xét Công ty CP kinh doanh F88.

Trụ sở Công ty CP kinh doanh F88 được đặt tại tầng 7 và 8 của tòa nhà với hàng trăm nhân viên làm việc.

Chiều cùng ngày, Công an TP.HCM phối hợp cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an khám xét nhiều chi nhánh thuộc Công ty F88 ở TP.HCM.

Tại chi nhánh của Công ty F88 trên đường Trần Quang Khải (quận 1), lực lượng chức năng đã phong tỏa bên ngoài để phục vụ việc kiểm tra, khám xét bên trong.

Tại chi nhánh Công ty F88 ở đường Lạc Long Quân (phường 9, quận Tân Bình) có nhiều công an, bảo vệ dân phố túc trực. Phía bên trong, cán bộ công an làm việc với nhân viên của chi nhánh công ty này. Quá trình kiểm tra, công an thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ và máy móc.

Công an cũng khám xét chi nhánh hệ thống của Công ty F88 ở quận 1 và TP Thủ Đức…

Động thái này được thực hiện sau thời gian Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp điều tra, ghi nhận phản ánh về việc Công ty CP kinh doanh F88 thực hiện hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản theo kiểu "khủng bố".

Ngày 7/3, Công ty F88 phát thông cáo báo chí phản hồi việc bị Công an TP.HCM khám xét trụ sở tại quận Gò Vấp hôm 6/3.

Trong thông cáo, ông Phùng Anh Tuấn, Tổng Giám đốc F88 cho biết, thông tin ban đầu, cơ quan chức năng làm việc để thu thập thông tin phục vụ cho công tác điều ra liên quan đến 1 nhân sự của F88.

Sau khi nhận thông tin trên, ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp cung cấp thông tin để làm rõ sự việc.