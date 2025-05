Nhiều cô gái trẻ bị cưỡng ép để mua bán, trao đổi vào làm việc tại các quán karaoke

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng liên quan đến hành vi cưỡng ép nhiều cô gái để mua bán, trao đổi vào làm việc tại các quán karaoke.

14 đối tượng sẽ bị điều tra về các hành vi "Mua bán người"; "Giữ người trái pháp luật". Còn các nạn nhân đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Một số nạn nhân được giới thiệu đến đây để tìm việc làm, ban đầu không biết sẽ phải phục vụ trong các quán karaoke.

Trong con ngõ nhỏ vắng người qua lại, xung quanh khu nhà trọ tại thành phố Thái Bình (nơi ăn ở tập trung của 28 cô gái) có tường bao, rào kín dây thép gai, camera theo dõi, thường xuyên đóng kín cửa.

Các đối tượng trực tiếp hoặc phân công người đưa, đón, theo dõi, giám sát các cô gái, không cho nhân viên bỏ trốn.

Nạn nhân không được ra ngoài, tất cả sinh hoạt cá nhân đều có người đi theo.

Các nạn nhân thuộc nhiều địa phương, chủ yếu từ 16 - 18 tuổi. Nạn nhân bị cưỡng ép vào làm việc tại các quán karaoke, được trả 100.000 đồng/giờ làm việc.

"Nghĩ công việc nhiều tiền, lúc nào cũng được bo, 1 ngày làm được 2 - 3 triệu đồng, nhưng cửa luôn khóa, khi nào đi thì các anh mới mở cho đi. Cảm giác như bị nhốt trong 1 căn nhà", một nạn nhân chia sẻ.

"Có mấy chị nói bỏ trốn thì sẽ bị đánh", một nạn nhân khác cho biết.

Một nạn nhân cho biết từng bị bán cho 1 nhóm đối tượng tại tỉnh Nam Định, sau đó tiếp tục bị bán qua nhiều tỉnh Ninh Bình, Thái Bình. Mỗi lần mua bán, trao đổi, nạn nhân bị ép buộc viết giấy nợ từ 15 - 20 triệu đồng.

"Bị người ta mua bán sang đây, cộng thêm tiền lặt vặt gửi về nhà nữa. Lúc đầu em không nghĩ công việc sẽ như thế này", nạn nhân chia sẻ.

Đa phần các nạn nhân đều tìm kiếm công việc qua các trang mạng xã hội. Các đối tượng giới thiệu công việc nhẹ nhàng, tự do không bị ép buộc, thu nhập cao, nên nạn nhân đã sập bẫy.

Nhiều đường dây mua bán người vào các quán karaoke gần đây được phát hiện, nạn nhân là các cô gái trẻ, bỏ học, mong muốn tìm việc làm để có thu nhập chi tiêu cá nhân và hỗ trợ một phần cho gia đình. Trong những đường dây này, có cả trẻ em dưới 16 tuổi.

Thực tế nhiều nạn nhân khi rơi vào những đường dây này vì lo lắng gia đình, người quen biết mình làm công việc nhạy cảm nên không dám tố cáo và để tìm cách để giải cứu bản thân. Những khoản nợ các đối tượng vẽ ra càng trói buộc nạn nhân không thoát ra được.

Theo Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, thời gian gần đây, mua bán người trong nước phần lớn xảy ra với các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Tội phạm mua bán người là loại tội phạm khó phát hiện. Vì vậy, cùng với lực lượng Công an, người dân cần chủ động cảnh giác, tố giác tội phạm, phối hợp ngăn chặn loại tội phạm này.