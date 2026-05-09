Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng, bạc sẽ lập đỉnh mới

Theo CNBC, giá vàng giao ngay ngày 7/5 tăng 1,2% lên khoảng 4.750 USD/ounce trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Mỹ và Iran đang tiến gần một thỏa thuận hòa bình nhằm kết thúc cuộc chiến kéo dài 69 ngày.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng 3% lên 79,62 USD/ounce, còn hợp đồng bạc tương lai giao tháng 7 tăng gần 4%.

Vàng và bạc biến động mạnh sau giai đoạn lập đỉnh

Trong năm 2025, vàng và bạc từng có đợt tăng giá lịch sử khi lần lượt tăng 66% và 135%, liên tiếp thiết lập các mức đỉnh mới. Tuy nhiên sang năm 2026, thị trường trở nên biến động mạnh hơn.

Giá bạc từng ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ thập niên 1980 vào cuối tháng 1, trong khi vàng mất hơn 10% so với đỉnh thiết lập hồi đầu năm.

Kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát ngày 28/2, vai trò “trú ẩn an toàn” của vàng cũng bị đặt dấu hỏi.

Theo ông Ross Norman, Giám đốc điều hành Metals Daily, nhiều yếu tố đã gây áp lực lên kim loại quý như nguy cơ lãi suất tăng cao, đồng USD mạnh lên do giá dầu leo thang và hoạt động chốt lời của nhà đầu tư.

Ông cho rằng vàng đã rơi vào trạng thái “quá mua” trước khi chiến sự nổ ra, khiến giới đầu tư tranh thủ bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận.

Tổng Giám đốc Argor-Heraeus, ông Robin Kolvenbach, cầm các thỏi vàng và bạc nặng 1 kg tại nhà máy tinh luyện và sản xuất vàng bạc Argor-Heraeus ở Mendrisio, Thụy Sĩ, ngày 13/7/2022. Ảnh: Reuters

Vàng vẫn phát huy vai trò trú ẩn

Dù biến động mạnh, nhiều chuyên gia cho rằng vàng vẫn cho thấy vai trò phòng thủ trong giai đoạn thị trường hỗn loạn.

Ông Francis Tan, chiến lược gia trưởng khu vực châu Á của Indosuez Wealth Management, nhận định trong tháng 3, khi thị trường chứng khoán giảm mạnh, nhà đầu tư nắm giữ vàng vẫn có mức sinh lời tốt và có thể bán bớt vàng để bù đắp khoản lỗ từ cổ phiếu.

Theo ông, vàng “đã hoàn thành tốt vai trò tài sản trú ẩn”.

Đáng chú ý, trong suốt thời gian xung đột, giá vàng lại biến động ngược chiều với giá dầu và đồng USD.

Ông Ross Norman cho biết cả vàng và USD đều tăng giá do dòng tiền tìm nơi trú ẩn an toàn, trong khi giá dầu leo thang vì lo ngại nguồn cung năng lượng bị gián đoạn.

Tuy nhiên, nếu Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, những yếu tố hỗ trợ này có thể giảm nhiệt. Theo ông Norman, điều đó giống như “phanh tay được nhả ra” đối với thị trường vàng và bạc.

Nhiều chuyên gia dự báo vàng, bạc sẽ lập đỉnh mới

Ông Philippe Gijsels, Giám đốc chiến lược của BNP Paribas Fortis, cho rằng đợt điều chỉnh vừa qua chỉ là giai đoạn tích lũy trước khi vàng và bạc bước vào chu kỳ tăng tiếp theo.

Theo ông, nguyên nhân khiến kim loại quý suy yếu gần đây là do lo ngại lạm phát sẽ khiến lãi suất tăng cao hơn.

“Lãi suất giống như lực hấp dẫn của thị trường. Khi lãi suất tăng, mọi loại tài sản đều chịu áp lực giảm giá, kể cả kim loại quý”, ông nói.

Tuy nhiên, sau các tín hiệu cho thấy Mỹ và Iran có thể tiến tới hòa giải, thị trường đã trở nên lạc quan hơn. Ông Gijsels dự báo vàng và bạc có thể sớm quay lại xu hướng tăng dài hạn và lập mức cao kỷ lục mới, thậm chí ngay trong năm nay.

Ông cho rằng các yếu tố hỗ trợ vàng và bạc vẫn còn nguyên, từ việc ngân hàng trung ương các nước giảm phụ thuộc vào trái phiếu Chính phủ Mỹ cho tới môi trường lạm phát cao kéo dài khiến nhu cầu nắm giữ tài sản thực gia tăng.

“Đợt giảm vừa qua không phải dấu chấm hết, mà chỉ là khoảng nghỉ của thị trường giá lên mạnh nhất trong lịch sử vàng và bạc”, vị chuyên gia nhận định.

Bạc còn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp

Không chỉ hưởng lợi từ vai trò trú ẩn, bạc còn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp ngày càng lớn.

Ông Paul Williams, Giám đốc điều hành Solomon Global, cho biết nguồn cung bạc vật chất vẫn khan hiếm trong khi nhu cầu từ các công nghệ xanh tiếp tục tăng mạnh.

Bạc hiện là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất pin mặt trời, ô tô, điện thoại, máy tính và các ứng dụng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ông Williams, nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình, bạc có thể hưởng lợi từ tâm lý kinh tế tích cực hơn, nhu cầu công nghiệp phục hồi và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư gia tăng.

Ngược lại, nếu đàm phán thất bại, vàng có thể là tài sản tăng mạnh đầu tiên nhờ vai trò trú ẩn, nhưng bạc cũng có thể nhanh chóng bắt kịp nhờ tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường vật chất.