Nhiều chủ xe Mazda6 đâm đơn kiện vì bị bỏng khi ngồi ghế, nguyên nhân từ một tính năng từng được đánh giá cao

Ghế sưởi là một trong những trang bị cao cấp đặc biệt được ưa chuộng tại các thị trường có khí hậu lạnh khắc nghiệt như châu Âu hay Bắc Mỹ. Trang bị này không chỉ giúp giảm tải cho hệ thống điều hòa/sưởi trong ngày lạnh mà còn giúp giữ ấm thân nhiệt người dùng hiệu quả nhờ tác động trực tiếp lên lưng, mông và đùi người dùng.

Tuy nhiên, với một chủ xe Mazda6 2018 tại California, Mỹ, trang bị này lại trở thành nỗi ác mộng. Theo đơn kiện tập thể được gửi lên Tòa án California vào ngày 3/9, Kristine D bị "bỏng nghiêm trọng dẫn tới để lại sẹo do lỗi ghế sưởi trên phương tiện của mình". Nhiều nguyên đơn khác cũng cho biết họ bị bỏng nhẹ vì lỗi ghế sưởi.

Mazda6 bị kiện vì ghế sưởi có thể làm bỏng người ngồi. Ảnh: Mazda

Theo các nguyên đơn, phía Mazda đã biết lỗi ghế sưởi quá nóng trong nhiều năm nhưng không thông báo cho người dùng về mối nguy hiểm tiềm ẩn quanh trang bị này. Ngoài ra, họ cũng cáo buộc Mazda đã "cố tình bán cho người dùng những chiếc xe bị lỗi có giá trị thấp hơn giá trị thực tế".

Thêm vào đó, thương hiệu Nhật bị cáo buộc "lừa đảo" do quảng cáo, tiếp thị và quảng bá trang bị trên dù biết trang bị lỗi có thể gây hại cho người dùng. Phía các nguyên đơn cho rằng họ đã không mua xe Mazda6 hoặc không chọn trang bị ghế sưởi nếu biết về lỗi trên.

Ghế sưởi trên Mazda6 nói riêng và xe Mazda nói chung vốn được khách hàng Bắc Mỹ đánh giá cao vì độ ấm tốt, đặc biệt là mức độ tối đa dễ nhận biết hơn nhiều so với ghế sưởi các thương hiệu khác vì ấm hơn rất nhiều. Ảnh: Mazda

Do đó, họ yêu cầu phía Mazda bồi thường thiệt hại bao gồm thiệt hại kinh tế tạo ra do xe gặp lỗi, chi phí chữa trị (bỏng), thu nhập bị mất do kiện cáo và các thiệt hại kinh tế khác có thể xảy ra trong tương lai.

Về phần mình, phía Mazda chưa lên tiếng về vụ việc. Trong khi đó, nhiều người dùng Mazda đã lên tiếng hoài nghi về vụ kiện này bởi ghế sưởi Mazda là một trong những trang bị ưa thích của họ do khả năng làm ấm rất tốt. Nếu trang bị này trên Mazda6 2018 thật sự bị lỗi theo cách có hệ thống, số lượng người bị ảnh hưởng đã lớn hơn nhiều dẫn tới việc Mazda đã bị kiện trước từ lâu.