Nhiều chiếc Lexus GX 550 bị nứt kính chắn gió khi bật sưởi trời lạnh, bảo hiểm có đền thì chủ xe cũng ‘ốm’ vì một điều

Mùa đông luôn là giai đoạn khắc nghiệt đối với ô tô. Thời tiết lạnh khiến ắc quy suy yếu, áp suất lốp giảm và việc khởi động xe trở nên khó đoán. Tuy nhiên, không chỉ các bộ phận cơ khí bị ảnh hưởng. Kính chắn gió cũng có thể hư hại khi nhiệt độ thay đổi quá nhanh.

Theo các chuyên gia, việc chuyển đột ngột từ môi trường đóng băng sang hơi nóng có thể tạo áp lực lớn lên kính ô tô. Trong một số trường hợp, áp lực này khiến kính xuất hiện vết nứt dù không hề xảy ra va chạm. Sự cố của một chủ xe Lexus GX 550 tại Mỹ mới đây là ví dụ điển hình.

Chia sẻ trên TikTok, tài khoản @lifewithbleu_ cho biết chiếc GX 550 đời 2025 của anh mới đi gần 13.000 dặm, mua từ tháng 6. Trong một buổi sáng lạnh giá, do không tìm thấy dụng cụ cạo băng, anh bật sấy kính để làm tan lớp băng phủ. Ngay sau đó, kính chắn gió bất ngờ nứt dài gần hết phần mép dưới.





Chủ xe cho biết anh chưa từng gặp trường hợp nào tương tự chỉ vì bật sấy kính. Sau khi tìm hiểu, anh phát hiện nhiều chủ GX 550 khác cũng gặp tình trạng nứt kính tương tự và cho rằng đây là lỗi đã được nhắc đến trong cộng đồng người dùng. Sự cố này, theo anh, là “giọt nước tràn ly” sau thời gian dài không hài lòng với chiếc xe.

Về mặt kỹ thuật, các chuyên gia khuyến cáo không nên bật sấy kính ở mức cao khi kính đang đóng băng, bởi sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột có thể gây nứt, đặc biệt nếu kính đã có vết sứt nhỏ từ trước. Tuy nhiên, nhiều chủ Lexus GX 550 cho biết kính xe của họ bị nứt gần như không có dấu hiệu báo trước, thậm chí không liên quan rõ ràng đến thời tiết hay va chạm.

Vết nứt chạy dài ngang kính lái. Ảnh cắt từ clip: lifewithbleu_

Những phản ánh tương tự xuất hiện trên nhiều diễn đàn và nhóm người dùng GX 550 đời 2024–2025. Có trường hợp kính nứt khi xe mới chạy khoảng 500 dặm. Một số chủ xe khác cho biết kính bị nứt hai lần trong vòng chưa đầy một năm sử dụng, dù quãng đường chưa tới 8.000 dặm.

Hiện tượng nứt kính gặp trên một số chiếc GX 550 khác. Ảnh: ST

Vấn đề còn nằm ở việc thay kính. Một số người dùng cho biết dù bảo hiểm chấp nhận chi trả, kính thay thế cho GX 550 rất khó có sẵn do sử dụng loại kính đặc thù, tích hợp camera và các hệ thống hỗ trợ lái. Điều này khiến thời gian chờ đợi kéo dài, buộc chủ xe tiếp tục sử dụng ô tô với kính hư hỏng.