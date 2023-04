Nhiều câu hỏi trong vụ rơi lầu tử vong

"Con gái tôi sống rất lạc quan, yêu đời, rất có hiếu với cha mẹ và thương con. Cháu sẽ không dại dột nhảy lầu chung cư để tự tử. Tôi nghi ngờ con gái tôi bị hãm hại. Mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm sáng tỏ sự việc" - ông Phan Hiền (SN 1958, ngụ TP Thủ Đức) nói với phóng viên Báo Người Lao Động.

Dữ liệu camera bị mất một phần

Kể về cái chết của con gái, ông Phan Hiền cho biết khoảng 3 giờ 15 phút ngày 11-1, qua điện thoại của chị P.T.M.H (SN 1990, con gái ông Hiền), anh Đ.D.P (chồng cũ chị H.) thông báo với ông về việc chị H. rơi lầu và đã tử vong tại chung cư trên đường Mai Chí Thọ (phường An Phú, TP Thủ Đức).

Nhận hung tin, ông Hiền tức tốc đến hiện trường và bàng hoàng khi thấy con gái ông nằm chết trên vũng máu tại lối đi tầng 2 chung cư. Sau đó, thi thể của chị H. được đưa về trung tâm pháp y để phục vụ điều tra. "Gia đình tôi được một cán bộ công an gọi lên chứng kiến khám nghiệm tử thi và ký vào biên bản có nội dung con gái tôi bị đa chấn thương dẫn đến tử vong. Trong quá trình điều tra, công an có gọi tôi lên lấy lời khai vài lần, từ đó đến nay chúng tôi không nhận được thông báo nào từ phía cơ quan điều tra" - ông Phan Hiền trình bày.

Cũng theo ông Hiền, chị H. và anh P. kết hôn từ năm 2015 và có chung một con trai. Tuy nhiên, do mâu thuẫn trong cuộc sống, năm 2016, cả hai đã ly hôn. Sau đó, từ năm 2018 đến tháng 12-2022, anh P. luôn tìm cách nối lại tình cảm với chị H. nhưng bị gia đình ông Hiền ngăn cấm. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng khoảng 10 ngày, chị H. cùng con trai dọn đến sống chung với P. tại căn hộ thuê ở chung cư trên.

Theo camera gia đình nạn nhân được cung cấp thì trước thời điểm chị H. rơi lầu, cháu G.P. (con trai chung của chị H. và anh P.) đang ở hành lang chung cư. Phát hiện điều bất thường, cháu chạy đến phòng gọi người thì anh P. chạy ra xem. "Chúng tôi yêu cầu phía chung cư cung cấp đoạn clip ở hành lang nơi chị tôi rơi lầu nhưng chỉ nhận được câu trả lời dữ liệu đã bị mất. Họ chỉ cung cấp một đoạn clip thời điểm cháu G.P và chồng cũ của chị tôi đi ra hành lang rồi bị khuất" - em trai chị H. bức xúc.

Hiện trường vụ chị H. rơi lầu chung cư tử vong (ảnh gia đình cung cấp)

Nóng lòng chờ kết luận

Nói về cuộc hôn nhân trước đây giữa chị H. và chồng cũ, ông Hiền cho biết giữa họ không hạnh phúc. Gia đình ông Hiền đã nhiều lần chứng kiến anh P. đánh chị H. ngay trước mặt họ nhưng không dám làm gì. Hôm xảy ra vụ việc, theo lời kể của cháu G.P, anh P. có dùng dây nịt, cây lau nhà đánh chị H. Những ngày trước đó thì luôn to tiếng.

Ông Hiền cho rằng từ khi xảy ra vụ việc đến nay, nghi ngờ về cái chết uẩn khúc của con gái, gia đình ông đã gửi đơn cầu cứu khắp nơi nhưng mọi việc vẫn chưa được làm sáng tỏ. Chỉ một lần gia đình ông nhận được thông báo từ VKSND TP HCM báo tin vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an TP HCM nên đề nghị liên hệ cơ quan này để giải quyết.

"Có nhiều câu hỏi xung quanh cái chết của H. Ví dụ như kết luận giám định pháp y cho rằng H. tử vong do đa chấn thương. Vậy chấn thương ở vị trí nào, do vật gì gây ra, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là do vết thương nào… Về tư thế, khi tôi đến hiện trường, thấy H. nằm ngửa, 2 tay chân ngửa lên. Tư thế này khó lý giải là tự tử. Quần áo H. mặc lúc rơi lầu là quần áo để đi ra ngoài, không phải đồ ngủ ở nhà. Đôi dép của H. được để ngay ngắn ở balcon... Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, chúng tôi đau đớn vì mất mát quá lớn và có nhiều điều khó hiểu. Chúng tôi mong muốn cơ quan điều tra sớm có câu trả lời thuyết phục để gia đình chúng tôi được yên lòng" - ông Hiền kiến nghị.