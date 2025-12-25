Nhiều ca sĩ nổi tiếng hát trong đêm nhạc quyên góp cho miền Trung

Các ca sĩ Phương Thanh, Nguyễn Đình Tuấn Dũng, Vicky Nhung, Bạch Công Khanh, Nguyễn Kiều Oanh, Ôn Vĩnh Quang, Myra Trần đều góp mặt trong đêm nhạc trên tinh thần muốn được góp một phần nhỏ bé cho đồng bào miền Trung sau bão lũ.

Máu lửa nhất là ca sĩ Phương Thanh với bộ trang phục đen giản dị, mái tóc dài thả tự nhiên đã cháy hết mình và khiến hàng loạt khán giả "cháy" theo mình để trở thành dàn bè ăn ý trong các ca khúc quen thuộc: "Đêm lao xao", "Trống vắng", "Lang thang".

Bạch Công Khanh hát trong đêm nhạc.

Bên cạnh đó là Bạch Công Khanh lịch lãm với "Nhắm mắt thấy mùa hè", "Phép mầu", "Còn gì đẹp hơn". Nguyễn Đình Tuấn Dũng mang tới "Còn yêu em mãi", "Đời có bao nhiêu ngày vui".

Nguyễn Kiều Oanh với "Thương về miền Trung", "Lời tỏ tình dễ thương". Ôn Vĩnh Quang thiết tha cùng "Cơm đoàn viên". Vicky Nhung ngoài ca khúc "Bản tình ca mùa đông" rất phù hợp với không gian se lạnh cuối năm thì cô còn kéo khán giả vào ca khúc tự mình sáng tác "Không muốn một mình".

Myra Trần dìu khán giả đi "Một vòng Việt Nam" bằng nét đẹp tươi trẻ và giọng ca khỏe khoắn. Tiếng saxophone của Quang Trung với bài "Về quê", tiếng violon của Long Vio thì "Xin chào Việt Nam" bằng lòng tự hào, trang trọng…

Ca sĩ Phương Thanh

và Nguyễn Đình Tuấn Dũng.

Đêm nhạc đã bán được 252 vé tương đương hơn 300 triệu đồng. Phòng trà góp thêm 200 triệu và chuyển trực tiếp số tiền hơn 500 triệu đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngay trong đêm diễn và công khai minh bạch trước toàn thể khán giả của đêm nhạc.



