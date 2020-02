Nhiệt kế điện tử hay nhiệt kế thủy ngân chính xác hơn để phát hiện cúm, sốt?

Để nhanh chóng biết được thân nhiệt, nhiều người dùng thường chọn sử dụng nhiệt kế điện tử để đo nhiệt độ. Tuy nhiên, không ít người vẫn không rõ khi so sánh với nhiệt kế thủy ngân thông thường, nhiệt kế điện tử liệu có chính xác hay không?



Bài viết này sẽ làm rõ những thắc mắc phổ biến khi so sánh hai loại nhiệt kế này, cũng như cách sử dụng và chọn mua thiết bị.

Có rất nhiều loại nhiệt kế điện tử đang bày bán trên thị trường.

Nhiệt kế điện tử có chính xác hơn so với nhiệt kế thủy ngân?



Đầu tiên, hãy làm quen với nhiệt kế điện tử. Nó là một thiết bị kỹ thuật, bao gồm một màn hình hiển thị và sử dụng các cảm biến, linh kiện điện tử để cảm nhận nhiệt độ.



So với nhiệt kế thủy tinh chứa thủy ngân truyền thống, nhiệt kế điện tử có đầu đọc thuận tiện, an toàn và không độc hại, có thời gian đo ngắn, có thể ghi nhớ và phát ra tiếng bíp, đồng thời không chứa thủy ngân. Còn nhiệt kế thủy ngân sử dụng vỏ thủy tinh, có hại cho cơ thể con người trong trường hợp bị vỡ. Do đó, nhiệt kế thủy ngân trong các gia đình hiện đại đang dần được thay thế bằng nhiệt kế điện tử.

Vỡ nhiệt kế là nỗi ám ảnh với nhiều người dùng nhiệt kế thủy ngân.

Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng nhiệt kế thủy ngân là vô dụng. So với nhiệt kế điện tử, nhiệt kế thủy ngân chính xác và ổn định hơn.

Nhiệt kế thủy ngân hoạt động theo nguyên lý giãn nở nhiệt của thủy ngân tỷ lệ thuận với nhiệt độ. Thủy ngân rất ổn định, do đó độ ổn định của nhiệt kế thủy ngân tương đối cao. Kết quả đo bằng nhiệt kế thủy ngân thường tương đối chính xác. Chỉ có điều nó có một số bất tiện như khó sử dụng cho các bệnh nhân bị bệnh nặng, người già, trẻ sơ sinh... Việc đọc số cũng phức tạp hơn, ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng. Nhưng nói chung, trong các lĩnh vực chuyên nghiệp như bệnh viện, các bác sĩ vẫn có xu hướng đo nhiệt độ của bệnh nhân bằng nhiệt kế thủy ngân.

Nhiệt kế điện tử chính xác và ổn định hơn nhiệt kế thủy ngân.

So với nhiệt kế thủy ngân, độ ổn định của nhiệt kế điện tử kém hơn một chút. Khi sử dụng nhiệt kế điện tử để đo thân nhiệt, kết quả sẽ bị ảnh hưởng bởi thời gian đo nhiệt độ, không khí bên ngoài và vị trí đo, khiến nhiệt độ ghi nhận bị sai lệch. Nói chung, nhiệt kế điện tử mang lại kết quả chính xác nhất trong khoảng 37-39 độ, cao hơn hoặc thấp hơn sẽ không quá chính xác. Ngoài ra, loại sản phẩm này có một vấn đề là đòi hỏi phải hiệu chuẩn thường xuyên.

Nhiệt kế điện tử thuận tiện hơn cho các bậc cha mẹ để đo nhiệt độ của trẻ em. Đối với trẻ em, việc sử dụng nhiệt kế điện tử cũng sẽ an toàn hơn, phù hợp với tính hiếu động. Nên sử dụng nhiệt kế điện tử nếu bạn có con ở nhà.

Ba điểm cần lưu ý khi mua nhiệt kế điện tử

Nhiệt kế điện tử dễ sử dụng và có thời gian đo ngắn. Kết quả có thể đạt được trong khoảng 1 phút, phù hợp hơn cho trẻ em. Nhưng cũng có một vấn đề với loại sản phẩm này, đó là việc nó đòi hỏi phải hiệu chuẩn thường xuyên. Đối với những gia đình không thể làm điều này, điều quan trọng nhất là cha mẹ phải làm chủ được nhiệt độ cơ thể cơ bản, được đo bằng thiết bị.

Nhiệt kế hồng ngoại chuyên dùng đo trán, tai

Ví dụ, nhiệt độ cơ thể bình thường của trẻ là 36,5 độ C, nhưng nhiệt độ cơ thể cơ bản của nhiệt kế điện tử đã trở thành 37 độ C. Miễn là trẻ không vượt quá nhiệt độ này mỗi ngày, điều đó là bình thường. Và khi chọn mua, chúng ta cần chú ý ba điểm sau đây:

1. Mua sắm theo độ tuổi



Người tiêu dùng có thể tham khảo tuổi của họ khi mua nhiệt kế. Thông thường, bạn có thể mua nhiệt kế điện tử cho trẻ ở độ tuổi 0-3 tuổi. Nhưng nếu bạn muốn có được nhiệt độ chính xác của em bé, nên bắt đầu với nhiệt kế thủy ngân. Bởi vì nhiệt kế điện tử có thể đo nhiệt độ của nách và da, nhưng cách chính xác nhất để đánh giá trẻ nhỏ có bị sốt không là đo nhiệt độ trực tràng. Đối với trẻ em trên 3 tuổi, bạn có thể sử dụng nhiệt kế điện tử để đo nhiệt độ, thậm chí cả nhiệt kế điện tử cho người lớn.

2. Chú ý đến các nhóm cá nhân đặc biệt

Một chiếc nhiệt kế thông thường có thể đo nhiệt độ của chúng ta, nhưng đối với một số người đặc biệt, việc mua nhiệt kế cần phải cẩn thận hơn. Ví dụ, phụ nữ mang thai nên chọn nhiệt kế điện tử vì nó an toàn hơn do không chứa thủy ngân. Tất nhiên, bạn không thể mua loại nhiệt kế phổ thông, mà cần mua một loại nhiệt kế đặc biệt dành cho nữ, có độ chính xác cao hơn và đo chính xác hơn. Khi mua, cần lưu ý rằng độ chính xác phải nằm trong phạm vi ± 0,05 ° C để đo chính xác nhiệt độ cơ thể của phụ nữ mang thai.

3. Mua theo nhu cầu

Nếu người tiêu dùng muốn chọn mua một nhiệt kế điện tử để đo nhiệt độ, nên chú ý tới một số chi tiết. Thứ nhất, do các yêu cầu kiểm tra nhiệt độ nghiêm ngặt, nhiệt kế thường có yêu cầu sai số ± 0,1 ° C. Độ chính xác của nhiệt kế mà người tiêu dùng mua phải đáp ứng yêu cầu này. Thứ hai, đọc kỹ hướng dẫn và chú ý đến các lưu ý khi sử dụng. Nó cũng có thể được sử dụng song song với nhiệt kế thủy ngân lúc đầu để xác định xem có hiển thị nhiệt độ chính xác không. Thứ ba là cho dù bạn chọn nhiệt kế nào, tốt nhất nên có một cái cho mỗi người, để tránh nhiễm trùng chéo.

Tham khảo iFeng