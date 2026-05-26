Nhiệt độ ngày tháng 5 cao nhất gần 80 năm, nắng nóng kỷ lục phủ khắp nước Anh

Hoa Vũ/VTC
Nhiều khu vực ở Anh ghi nhận mức nhiệt hơn 32°C vào ngày 25/5, cao nhất từ đầu năm 2026 và là ngày tháng 5 nóng nhất tại Anh trong gần 80 năm qua.

Theo Cơ quan Khí tượng Anh, khu vực Kew Gardens ở phía tây London ghi nhận mức nhiệt 32,3°C, trong khi Cardiff ở xứ Wales đạt 27,4°C và Armagh ở Bắc Ireland đạt 23,4°C.

Tại Scotland, nhiệt độ ở Edinburgh lên tới 23,5°C, chỉ thấp hơn 0,1°C so với mức kỷ lục 23,6°C được thiết lập tại Aboyne vào ngày 1/5.

Nhiều khu vực ở Anh ghi nhận mức nhiệt vượt 32°C trong ngày 25/5. (Ảnh: Getty Images)

Khu vực đầu tiên tại Anh đạt ngưỡng nắng nóng là Santon Downham ở hạt Suffolk, sau khi ghi nhận nhiệt độ trên 27°C trong ba ngày liên tiếp tính đến 11h30 ngày 25/5.

Những khu vực tiếp theo bước vào điều kiện nắng nóng gồm Heathrow, Kew Gardens và Northolt ở London, Benson ở Oxfordshire, Brooms Barn ở Suffolk cùng High Beach và Writtle ở Essex.

Nhiệt độ được dự báo có thể tiếp tục tăng trong ngày 26/5, với mức cao nhất dao động 33 - 34°C.

Người phát ngôn Cơ quan Khí tượng Anh cho biết khả năng phá vỡ kỷ lục mức nhiệt 32,8°C của tháng 5 hiện cao gấp khoảng ba lần so với điều kiện khí hậu tự nhiên trước Cách mạng Công nghiệp.

"Một hiện tượng từng xảy ra khoảng 100 năm một lần giờ đây có thể xuất hiện khoảng 33 năm một lần" , cơ quan này nhận định.

Theo quy định của Cơ quan Khí tượng Anh, tiêu chí xác định nắng nóng thay đổi theo từng khu vực.

Tại London và các hạt lân cận, một đợt nắng nóng được công bố khi nhiệt độ đạt hoặc vượt 28°C trong ba ngày liên tiếp.

Ở nhiều khu vực khác tại Anh và đông nam xứ Wales, ngưỡng này là 26 - 27°C, còn tại Scotland, Bắc Ireland và miền bắc nước Anh là 25°C.

Trước đó, ngày 24/5 cũng là lần đầu tiên trong năm nay nhiệt độ tại Anh vượt mốc 30°C, đồng thời là thời điểm sớm nhất trong năm ghi nhận mức nhiệt này kể từ năm 1952.

Bãi biển Margate chật kín khi nhiệt độ tăng cao trong ngày 24 - 25/5. (Ảnh: Reuters)

Nắng nóng khiến người dân đổ xô tới các bãi biển trên khắp nước Anh để tránh nóng. Sân cricket Lord’s ở London cũng phải nới lỏng quy định trang phục vốn yêu cầu khán giả mặc vest hoặc áo khoác lịch sự kèm cà vạt.

Các trận đấu bóng đá tại Wembley và vòng cuối Ngoại hạng Anh cũng bổ sung thời gian nghỉ uống nước cho cầu thủ giữa trận.

Tại hạt Kent, người dân ở ba ngôi làng Charing, Challock và Molash tiếp tục đối mặt tình trạng mất nước sang ngày thứ hai liên tiếp do sự cố tại trạm bơm.

Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) đã ban hành cảnh báo nắng nóng cấp màu hổ phách đối với nhiều khu vực tại miền trung và đông nam nước Anh. Cảnh báo kéo dài tới ngày 28/5, trong bối cảnh giới chức lo ngại nguy cơ sức khỏe gia tăng đối với người cao tuổi và những người mắc bệnh tim mạch, hô hấp.

Giới chức Anh cũng kêu gọi người dân thận trọng khi tới các hồ nước, sông hoặc mỏ đá nhằm giảm nguy cơ đuối nước.

Theo dữ liệu năm 2024 của Diễn đàn An toàn Nước Quốc gia, 61% các ca tử vong liên quan tới nước tại Anh xảy ra ở các vùng nước nội địa như sông, hồ, kênh đào và hồ chứa.

Tối 25/5, cảnh sát Anh xác nhận tìm thấy thi thể của Declan Sawyer, thiếu niên 15 tuổi mất tích sau khi xuống hồ Swanholme Lakes ở Lincoln.

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

