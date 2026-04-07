Toàn cảnh Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: VGP

Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 7/4, Quốc hội tiến hành quy trình bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, trong đó có Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Theo Hiến pháp, Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Cũng theo quy định của Hiến pháp Chủ tịch nước có nhiệm vụ và quyền hạn công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh. Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ theo Nghị quyết của Quốc hội.

Chủ tịch nước là thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, giải thưởng Nhà nước, danh hiệu vinh dự Nhà nước.

Chủ tịch nước tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá, công bố quyết định đại xá theo Nghị quyết của Quốc hội.

Theo chương trình của kỳ họp, chiều 7/4, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo quy định của Hiến pháp, Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội và có nhiều nhiệm vụ và quyền hạn.

Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ lãnh đạo việc xây dựng chính sách, tổ chức thi hành pháp luật; lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; đồng thời phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm, quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thủ tướng Chính phủ cũng có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nếu trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chỉ đạo việc ký, gia nhập điều ước quốc tế.