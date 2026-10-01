Nhiệm vụ UUV Lionfish của Mỹ có thể thực hiện

Hải quân Mỹ đã đặt mua thêm loạt tàu ngầm không người lái (UUV) Lionfish trị giá 123 triệu USD để thực hiện loạt nhiệm vụ.

UUV Lionfish của Hải quân Mỹ.

Theo chuyên trang quân sự Defense Blog, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo Hải quân Mỹ đã đặt mua thêm các UUV cỡ nhỏ Lionfish trị giá 123,4 triệu USD từ HII, thực hiện các tùy chọn hợp đồng để mua thêm phương tiện, thiết bị hỗ trợ và các thiết bị liên quan.

Bộ Tư lệnh Hải quân đã trao hợp đồng sửa đổi với giá cố định cho bộ phận Hệ thống Không người lái của HII vào ngày 24/9.

Có đến 99% công việc sẽ được thực hiện tại nhà máy của công ty ở Pocasset, Massachusetts, phần còn lại gồm 1% sẽ được thực hiện tại Hampton, Virginia, và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2027.

Thông báo không nêu rõ số lượng phương tiện được đặt hàng.

Lionfish là tên gọi mà Hải quân Mỹ đặt cho REMUS 300 của HII, một phương tiện tự hành hình ngư lôi mà hai người có thể mang và kích hoạt.

HII cho biết thiết kế của Lionfish có thể giúp UUV này lặn sâu đến 305m và thực hiện các nhiệm vụ lên đến 30 giờ, đồng thời hỗ trợ các hoạt động rà phá thủy lôi, tình báo và giám sát, tác chiến chống tàu ngầm và tác chiến điện tử.

Thân máy dạng module của Lionfish được chế tạo để mang các tải trọng cảm biến khác nhau, và nó thay thế cho Mk 18 Mod 1 Swordfish - một phương tiện cũ hơn dựa trên REMUS 100 nhỏ hơn của HII.

Phần lớn số tiền, khoảng 114,5 triệu USD, đến từ ngân sách mua sắm của Hải quân Mỹ năm tài chính 2025, và 4 triệu USD khác đến từ các tài khoản nghiên cứu và phát triển của Hải quân.

Khoảng 4,8 triệu USD còn lại đến từ ngân sách mua sắm trang thiết bị của Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Lực lượng Dự bị năm tài chính 2024 và 2025, và khoảng 1,85 triệu USD trong số tiền năm tài chính 2024 đó sẽ hết hạn vào cuối tháng 9 nếu không được sử dụng.

Hải quân Mỹ đã chọn REMUS 300 làm phương tiện không người lái dưới nước cỡ nhỏ tiếp theo của mình vào năm 2022 và trao cho HII một hợp đồng sản xuất Lionfish vào tháng 9/2023.

Thỏa thuận ban đầu gồm 9 phương tiện, với các tùy chọn có thể nâng tổng số lên 200 chiếc trong vòng 5 năm và giá trị tối đa hơn 347 triệu USD.

HII đã giao 2 chiếc UUV đầu tiên vào tháng 4/2025 và hoàn thành chiếc thứ 42 trước cuối năm đó, đồng thời hoàn tất sản xuất theo hợp đồng năm cơ sở.

Vào tháng 5/2026, Hải quân Mỹ đã thực hiện quyền chọn gia hạn thêm 1 năm trị giá 36,9 triệu USD để mua thêm Lionfish và thiết bị hỗ trợ.

Nhà sản xuất HII mô tả Lionfish là chương trình đầu tiên của Hải quân Mỹ chuyển từ giai đoạn nguyên mẫu theo Thỏa thuận Giao dịch Khác (OTA), một lộ trình hợp đồng nhanh hơn được sử dụng cho công việc thử nghiệm, sang sản xuất quy mô lớn.

Đơn đặt hàng trị giá 123,4 triệu USD mới này là đơn đặt hàng lớn nhất được công bố trong chương trình cho đến nay.

Lầu Năm Góc và HII chưa cho biết họ sẽ mua bao nhiêu chiếc Lionfish, Hải quân Mỹ dự định sẽ triển khai tổng cộng bao nhiêu chiếc, hoặc đơn vị nào sẽ nhận được chúng.