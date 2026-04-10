Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 666 phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.

Theo quyết định của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc được phân công làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng Thường trực.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc sẽ theo dõi, chỉ đạo: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ; một số lĩnh vực của Bộ Công an theo phân công của Thủ tướng.

Ông Phạm Gia Túc thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công nghiệp; thương mại - xuất nhập khẩu; dự trữ và cung ứng xăng dầu, dịch vụ logistics; bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giao thông vận tải; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xây dựng; các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; cơ chế, chính sách chung về đấu thầu; phòng, chống tội phạm; đặc xá; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương.

Chỉ đạo chung về xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài trên phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và các lĩnh vực được giao phụ trách.

Phối hợp công tác giữa Chính phủ với TAND Tối cao và VKSND Tối cao; chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công; choa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của các bộ, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách cũng là các lĩnh vực Phó Thủ tướng Thường trực theo dõi, chỉ đạo.

Ông Phạm Gia Túc làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga; Phụ trách Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Trưởng Ban chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài trên phạm vi cả nước; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.