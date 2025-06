Nhiệm vụ cần một tháng mới xong nay rút ngắn còn 14 ngày: Công ty Trung Quốc tạo ra kỳ tích giữa sa mạc

Sa mạc phía Tây Ai Cập vốn chỉ là những cồn cát và đá cằn cỗi, giờ đây đang khoác lên mình màu xanh tươi tốt của lúa mì, cỏ linh lăng và khoai tây. Phép màu này đến từ những giếng nước sâu, được khoan bởi chi nhánh Ai Cập của Tập đoàn Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Trung Quốc (ZPEC).

Dự án khoan giếng này là một phần trong nỗ lực to lớn của Ai Cập nhằm cải tạo đất sa mạc phục vụ nông nghiệp. Nó đã biến đổi một vùng đất khô cằn thành những cánh đồng màu mỡ, mở ra một mô hình phát triển bền vững cho các khu vực khô hạn và khẳng định tiềm năng to lớn của sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết vấn đề an ninh lương thực và phục hồi hệ sinh thái.

Đây được xem là một minh chứng sống động cho sự hợp tác Vành đai và Con đường chất lượng cao. Tại Ai Cập, Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) đã vượt xa khuôn khổ cơ sở hạ tầng truyền thống, trở thành một nền tảng hợp tác mang tính chuyển đổi, bao trùm cả nông nghiệp, công nghệ và công nghiệp. Bằng cách trực tiếp giải quyết những thách thức cấp bách như mất an ninh lương thực, thất nghiệp và khoảng cách công nghệ, sáng kiến này đang góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng bền vững và khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn cho Ai Cập.

Khoan sâu, tìm kiếm nguồn sự sống

Ai Cập, quốc gia với hơn 100 triệu dân, đang phải đối mặt với bài toán khó khăn trong việc mở rộng diện tích đất nông nghiệp, khi chỉ có khoảng 4% diện tích đất đai là có thể canh tác được. Để giảm sự phụ thuộc vào nguồn lương thực nhập khẩu, chính phủ Ai Cập đã đẩy mạnh các nỗ lực cải tạo đất sa mạc từ năm 2015, trong đó việc phát triển nguồn nước đóng vai trò then chốt.

ZPEC, với sự hiện diện tại Ai Cập từ năm 2016, đã trở thành một đối tác quan trọng trong hành trình này. Các đội ngũ kỹ sư và công nhân của công ty, bao gồm cả người Trung Quốc và Ai Cập, đã khoan hơn 680 giếng trên khắp đất nước, trải dài từ Bán đảo Sinai đến tận Aswan.

Zhao Baojiang, giám đốc dự án hoạt động khoan giếng Owainat của ZPEC tại Ai Cập, cho biết đội ngũ của ông đã hoàn thành việc khoan 63 giếng, mỗi giếng sâu khoảng 450 mét, chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Họ đã vượt qua những thách thức khắc nghiệt như nhiệt độ cao, bão cát, địa chất phức tạp và những khó khăn về hậu cần để đạt được thành công này.

"Chúng tôi đang có vụ thu hoạch lúa mì đầu tiên trong năm nay và chúng tôi vô cùng vui mừng khi được hợp tác với công ty Trung Quốc," Abou-elKhier Ibrahim, giám đốc khu vực Owainat của dự án nông nghiệp Tương lai của Ai Cập chia sẻ.

Lúa mì, một loại lương thực chủ yếu trong khẩu phần ăn của người Ai Cập, đang có nhu cầu rất lớn. Theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, mức tiêu thụ lúa mì bình quân đầu người ở Ai Cập trung bình khoảng 146 kg mỗi năm.

Mohamed Elhosary, giám đốc bộ phận cơ điện của khu vực Owainat thuộc dự án nông nghiệp Tương lai của Ai Cập, ước tính rằng mỗi feddan (khoảng 0,42 ha) đất nông nghiệp ở Owainat có thể cho thu hoạch 3 tấn lúa mì.

"Sản lượng từ mỗi feddan đủ để trang trải lượng lúa mì tiêu thụ hàng năm của ít nhất 20 người Ai Cập," Zhao Wutao, tổng giám đốc chi nhánh ZPEC tại Ai Cập, tự hào nói với Tân Hoa xã.

Công nghệ khoan sâu tiên tiến

Tại tỉnh Minya, cách thủ đô Cairo 360 km về phía nam, ZPEC cũng đang hỗ trợ trang trại của Công ty Đường Canal, một liên doanh giữa Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Trang trại này đã dành một phần đáng kể diện tích đất của mình để trồng củ cải đường, cung cấp nguyên liệu cho một nhà máy chế biến đường quy mô lớn tại địa phương.

Các kỹ sư của ZPEC cũng phải đối mặt với những thách thức kỹ thuật không nhỏ tại đây. Theo Abumesalam Mohamed Gouda, giám đốc điều hành chi nhánh Ai Cập của ZPEC, mực nước ngầm ở sa mạc Minya không ổn định, và việc khoan các giếng có đường kính lớn tiềm ẩn nguy cơ sụt lún và rò rỉ.

Để giải quyết những vấn đề này, đội ngũ kỹ thuật của công ty đã giới thiệu công nghệ khoan bọt khí, sử dụng bọt ổn định làm chất lỏng khoan để ngăn chặn rò rỉ và nâng cao hiệu quả. Phương pháp tiên tiến này sau đó đã được chia sẻ với các công ty địa phương, góp phần cải thiện hiệu suất hoạt động của họ.

Lúc đầu, việc khoan một giếng mất khoảng một tháng, nhưng bây giờ có thể hoàn thành trong khoảng 14 ngày.

Hassan Gamal, giám đốc kỹ thuật của trang trại Đường Canal, cho biết 193 giếng nước do ZPEC khoan có khả năng tưới tiêu cho 12.600 ha đất. Chỉ riêng trong năm 2023, trang trại đã trồng 9.240 ha củ cải đường, được chế biến thành đường và bán rộng rãi trên thị trường. "Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có những giếng nước của ZPEC," ông khẳng định.

Ngoài những đóng góp to lớn cho ngành nông nghiệp, hoạt động của ZPEC còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương và thúc đẩy đào tạo kỹ năng.

Mohamed Gaber, người gia nhập ZPEC với vai trò công nhân cách đây 5 năm, hiện đã trở thành quản lý nền tảng. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với các đồng nghiệp Trung Quốc, những người đã truyền đạt kiến thức và kỹ năng, giúp ông vượt qua nhiều thử thách. "Tôi luôn cố gắng hết mình với sự hỗ trợ của đồng đội và tôi tự hào khi được phát triển trong một đội ngũ như vậy," ông chia sẻ.

Theo Global Times, China Daily