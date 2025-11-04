Nhi Vinbar và chiến lược tạo thương hiệu cá nhân số ngành pha chế

Xây dựng hệ sinh thái số lan tỏa tri thức và giá trị thực

Trong thời đại số, mạng xã hội không chỉ là nơi giải trí hay quảng bá thương hiệu, mà còn trở thành phòng học mở và công cụ lan tỏa tri thức. Tống Thị Phương Nhi (Nhi Vinbar) - Giám đốc Học viện Pha chế Vinbar là minh chứng sống cho khả năng biến các nền tảng số thành kênh giáo dục chuyên nghiệp cho ngành F&B, đồng thời giữ vững giá trị nhân văn trong từng video.

Sau gần một thập kỷ, Nhi Vinbar đã trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng nổi bật trong cộng đồng F&B Việt Nam nhờ khả năng vận hành một hệ sinh thái số sôi động và tương tác tích cực. Trên YouTube, kênh "Học Viện Pha Chế Vinbar" hiện có hơn 451.000 người đăng ký, gần 3.900 video và tổng lượt xem vượt 128 triệu. Suốt 8 năm, cô đều đặn đăng tải video mỗi tuần hướng dẫn chi tiết cách pha chế đồ uống từ truyền thống đến hot trend. Mỗi video đều được đầu tư tỉ mỉ về hình ảnh, công thức, cách lựa chọn nguyên liệu và trình bày.

Kênh Tiktok Nhi Vinbar nhận được lượt tương tác cao.

Trên TikTok, kênh Nhi Vinbar - Dạy Pha Chế (@nhivinbar) thu hút hơn 1,1 triệu người theo dõi với hơn 5,5 triệu lượt thích. Facebook cá nhân của Nhi Vinbar với hơn 381.000 người theo dõi là nơi cô livestream hướng dẫn pha chế miễn phí, lập nhóm chia sẻ kinh nghiệm mở quán và tối ưu vận hành. Đây là không gian để học viên, chủ quán trao đổi chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm trong ngành.

Nhi Vinbar tận tâm chia sẻ các kiến thức pha chế cho học viên tại lớp học.

Không chỉ là con số, sức ảnh hưởng của những kênh này thể hiện ở tác động xã hội rõ rệt. Với hàng nghìn video được biên soạn tỉ mỉ, cập nhật xu hướng nhanh và chú trọng tính ứng dụng, hệ sinh thái số Vinbar đã trở thành nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy, một dạng "bách khoa toàn thư về đồ uống" giúp những người mới bắt đầu có thể học nghề, tự khởi nghiệp với chi phí tối thiểu.

Hàng chục nghìn học viên và chủ quán đã tìm thấy ở Vinbar lời giải cho bài toán thực tế: làm sao để giữ chất lượng đồ uống ổn định, tối ưu giá cost và bắt kịp thị hiếu người tiêu dùng. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết, người học có thể thực hành ngay, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và kinh nghiệm thực tế.

Điều thú vị là các nền tảng số do Nhi Vinbar xây dựng không chỉ đơn thuần là nơi chia sẻ kiến thức, mà đã phát triển thành một cộng đồng nghề nghiệp năng động, nơi những người làm pha chế cùng học hỏi, phản biện và hoàn thiện tay nghề mỗi ngày. Nhờ cách tổ chức nội dung rõ ràng, bám sát thực tiễn, Nhi Vinbar giúp việc học và trao đổi kiến thức pha chế trở nên dễ tiếp cận, nhất quán hơn. Điều này phần nào góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của cộng đồng làm nghề, khi ngày càng nhiều người coi pha chế là một lĩnh vực cần được đào tạo và phát triển bài bản.

Lòng nhân ái và triết lý nghề nghiệp - Khi kỹ năng đi cùng giá trị xã hội

Điểm khác biệt tạo nên sức hút của Nhi Vinbar không chỉ nằm ở khả năng dẫn dắt và xây dựng nội dung giá trị, mà còn ở cách cô biến kiến thức của bản thân thành hành động thiết thực cho cộng đồng. Song song với việc phát triển học viện, cô duy trì truyền thống thiện nguyện bền bỉ suốt 6 năm, hướng đến trẻ em mồ côi, người già neo đơn và các mái ấm tình thương. Những chương trình này được thực hiện đều đặn, trở thành một phần văn hóa nội bộ, đồng thời khẳng định giá trị nhân văn gắn liền với hoạt động kinh doanh.

Phương Nhi cùng cộng sự thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Một số hoạt động tiêu biểu có thể kể đến như việc đội ngũ Vinbar đến Chùa Diệu Giác, TP.Thủ Đức, trao 100 phần quà gồm bánh bao, sữa và phong bì 100.000 đồng vào đầu năm 2024, phát hơn 2.700 phần bánh mì, trà sữa và quà cho người lao động quanh học viện Vinbar trong các tháng 07–08/2023. Cùng với đó là hàng trăm phần quà gửi đến Chùa Từ Hạnh, Viện dưỡng lão Vinh Sơn, Mái ấm Thiên Ân, Cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần và Mái ấm chùa Diệu Pháp. Hành trình thiện nguyện kéo dài từ 2019 đã tạo nên chuỗi hoạt động bền bỉ, giàu giá trị cộng đồng.

Phương Nhi nở nụ cười tươi tắn khi trao quà cho người lao động.

Qua hành trình vừa phát triển nội dung chất lượng, vừa lan tỏa những hành động nhân ái, Nhi Vinbar đã chứng minh rằng tri thức và lòng tốt có thể song hành một cách bền vững. Với sự kiên trì và tầm nhìn rõ ràng, có thể kỳ vọng trong tương lai cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng người học nâng cao kỹ năng, mở rộng ảnh hưởng tích cực và biến mạng xã hội thành không gian chia sẻ tri thức lẫn cảm hứng sống.

Tìm hiểu thêm về bí quyết pha chế đồ uống tại: https://nhivinbar.vn/